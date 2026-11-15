Waldviertler Wrestling Wahnsinn: Zwettl drehte durch!

Tische splitterten, Schnauzer wehten, Gürtel blieben dort, wo sie hingehören: Die Wrestling-Premiere in der Tierzuchthalle Zwettl war ein Fest.

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Zwettl. Früher bekam die Tierzuchthalle Zwettl Besuch von Rindern und Preisrichtern. Am Samstag gab es stattdessen Wrestler aus sieben Nationen. Die Eventfactory Deim hatte zum ersten Mal zum großen Waldviertler Wrestling Wahnsinn geladen. Sechs Matches später waren sich alle einig: Das war keine Eintagsfliege, das war ein Volltreffer.

Rumble: Der Schnauzer siegt

Zum Auftakt wurde es gleich eng im Ring. Beim 10-Mann Rumble kam alle 90 Sekunden Verstärkung, und wer übers oberste Seil flog, war raus. Zum Schluss stand nur noch einer da: der Slowake Ricky Sky, der Mann mit dem schönsten Schnauzbart im Wrestling. Curtis Black, der amtierende SWR Uhrturm Champion, musste sich als Runner-Up geschlagen geben. Auch Sultanov und die übrigen Favoriten kamen an Sky nicht vorbei.

Maze lässt Catch keine Chance

In der Women’s Division setzte sich die Hamburgerin Stephanie Maze gegen das Wiener Nachwuchstalent CeCe Catch durch. Die Japan-Erfahrung von Maze ließ sich nicht verleugnen.

Colen im Tisch-Pech

Das Tables Match zwischen Darius und Catch-Veteran Chris Colen hatte eine einfache Regel: Wer zuerst durch den Tisch fliegt, verliert. Gewonnen hat Darius. Colen kann sich trösten, das Möbelstück hat es noch schlimmer erwischt.

Berkner bleibt Nationalchampion

Alex Berkner aus Deutsch-Wagram verteidigte die Austrian National Championship gegen den staatenlosen Barbarossa. Berkner behielt die Oberhand und den Gürtel, Barbarossa blieb mit leeren Händen zurück.

Heimsieg für Team Waldviertel

Jetzt wurde es laut in der Halle: Die Lokalmatadore Rage aus Allentsteig und Johann Otto aus Gmünd standen den "Bleach Blonde Bastards" Binolt Leach und Joe Bravo gegenüber, den beiden ehemaligen PWÖ Tag Team Champions. Am Ende jubelte das Waldviertel, Team Waldviertel gewann.

Johann Otto (links) und Rage (rechts) fuhren einen Sie fürs Waldviertel ein © Alex Singer

Panic bezwingt Maverick im Hauptkampf

Zum Finale verteidigte der Fanliebling "Yugo" Mirko Panic aus Wien-Ottakring seine PWÖ Nine States Championship gegen den Ungarn Maverick. Panic ließ nichts anbrennen, besiegte den Herausforderer und behielt den Gürtel. Gegen Ende des Abends wurde es in der Halle noch einmal richtig laut.

Fortsetzung bitte!

Die Wrestling-Premiere war ein Erfolg, und das Waldviertel hat Blut geleckt. Wann die Wrestler wiederkommen, ist noch offen. Die Fans wünschen sich jedenfalls schon jetzt eine Wiederholung.