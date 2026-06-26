Loch in Fassade
Flugzeug kracht in China-Wolkenkratzer
In der chinesischen Hauptstadt Peking sorgt ein dramatischer Vorfall für großes Aufsehen. Ein Kleinflugzeug ist offenbar direkt gegen ein Hochhaus geflogen. Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um den bekannten „Citic Tower". Mit einer stolzen Höhe von 530 Metern ist dieser Wolkenkratzer das höchste Gebäude in ganz Peking. Durch den Aufprall des Flugzeugs gibt es nun ein deutlich sichtbares Loch in der Fassade des riesigen Bauwerks.
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Unklare Lage nach dem Crash
Wie genau es zu diesem Vorfall kommen konnte, ist aktuell noch völlig unklar. Auch zum Zustand von Personen oder zu möglichen Verletzten gibt es derzeit absolut keine gesicherten Angaben. Die zuständigen Behörden vor Ort schweigen bisher und haben noch keine offizielle Information zu dem Flugzeugabsturz herausgegeben.
Zensur in sozialen Medien
In den sozialen Medien Chinas wurde sofort auf das Ereignis reagiert, allerdings begannen die Plattformen schnell mit der Löschung von Beiträgen, die sich mit dem Vorfall rund um den Citic Tower beschäftigten. Vor Ort hat die Polizei bereits Konsequenzen gezogen und alle Zugänge zu dem betroffenen Wolkenkratzer komplett gesperrt.
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