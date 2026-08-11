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Jahrzehnte im See

Rekord-Dürre bringt versunkenes Geisterdorf ans Tageslicht

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Eine Rekorddürre in England bringt die Überreste eines verlorenen Dorfes zum Vorschein. Der niedrige Wasserstand im Rutland Water-Stausee legt Gebäude frei, die vor Jahrzehnten geflutet wurden.
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Was normalerweise tief unter der Wasseroberfläche verborgen liegt, ist derzeit mit bloßem Auge zu erkennen: Im Rutland Water-Stausee in den East Midlands werden immer mehr Überreste des ehemaligen Dorfes Nether Hambleton sichtbar. Zu sehen sind unter anderem Steinarbeiten und die Umrisse früherer Gebäude. Der außergewöhnliche Anblick ist eine Folge des derzeit extrem niedrigen Wasserstands. Die anhaltende Trockenheit hat den Pegel des riesigen Stausees deutlich sinken lassen. Damit gibt der See einen Ort frei, der eigentlich für immer verschwunden schien.

Mehr als 3.000 Hektar wurden überflutet

Die Geschichte des Dorfes reicht Jahrzehnte zurück. In den 1970er-Jahren wurde das Gebiet großflächig überflutet, um den Rutland Water-Stausee zu schaffen. Dabei verschwanden mehr als 3.000 Hektar Land unter Wasser. Die Bewohner der betroffenen Gebiete mussten ihre Häuser verlassen und wurden in umliegende Regionen umgesiedelt.

Mit dem Wasser verschwanden auch Teile der alten Landschaft. Zum gefluteten Gebiet gehörten unter anderem Wohnhäuser aus dem 18. Jahrhundert sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen, auf denen Gerste und Weizen angebaut wurden. Die Überreste von Nether Hambleton befinden sich am Grund eines Tals zwischen der Halbinsel Hambleton und dem Weiler Lyndon.

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Trockenheit macht das "Geisterdorf" sichtbar

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Dass die Ruinen jetzt wieder auftauchen, ist dem außergewöhnlich niedrigen Wasserstand zu verdanken. In vielen Teilen Englands herrscht derzeit große Trockenheit. Für die Region rund um den Stausee bedeutet das: Das Wasser zieht sich zurück – und gibt Stück für Stück die Vergangenheit frei.

Wie lange die Überreste sichtbar bleiben, hängt davon ab, wie sich der Wasserstand weiterentwickelt. Sollte wieder ausreichend Regen fallen und der Stausee sich füllen, könnten die Spuren von Nether Hambleton erneut unter der Wasseroberfläche verschwinden. Bis dahin bietet sich ein ungewöhnlicher Blick auf ein Dorf, das eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr existiert.

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