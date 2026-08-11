Innsbruck bringt Senioren gratis zum Achensee

Aktion "Unsere Berger für Innsbrucks Seniorinnen und Senioren" nutzen rund 12.000 rüstige Menschen mit Seniorenausweis der Stadt Innsbruck.

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Am 2. und 3. September können alle Innsbrucker Senioren kostenlos die Linien der IVB in der Kernzone Innsbruck sowie die Stubaitalbahn benutzen. Freie Fahrt gilt auch für die Nordkettenbahnen inklusive Hungerburgbahn, die Patscherkofelbahn und die Schlick 2000. Die Aktion "Unsere Berge für Innsbrucks Seniorinnen und Senioren" stößt alljährlich auf großes Interesse. So wurden im Jahr 2025 insgesamt mehr als 12.000 Fahrten gezählt.

"Für alle, die Berg und See verbinden möchten, sind die Busausflüge zum Achensee heuer ein attraktives Angebot. Der Achensee gehört bekanntlich der Stadt Innsbruck – umso besser passt er in unser städtisches Programm", freut sich Vizebürgermeisterin Elisabeth Mayr.

Weiters stehen an beiden Tagen Busausflüge zum Achensee auf dem Programm:

Abfahrt bei den RathausGalerien, Eingang Stainerstraße (vor dem Hotel „The Penz“):

8.30 Uhr und 10.30 Uhr, Rückfahrt: 14.00 Uhr und 16.00 Uhr.



Die Fahrzeiten ermöglichen vor Ort beispielsweise eine Schifffahrt. Die Zeit am Achensee steht allen Teilnehmenden zur freien Verfügung und kann individuell gestaltet werden. Anmeldung erforderlich: Stadt Innsbruck, Referat Generationenförderung und Projekte, Tel.: +43 512 5360 8424