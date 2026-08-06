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Tragödie

Bergsteiger stürzte 100 Meter ab: tot

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Für den 50 Jahre alten Russen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb an Ort und Stelle.
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Tirol. Ein 50-jähriger russischer Bergsteiger ist am späten Mittwochnachmittag beim Abstieg von der Braunschweiger Hütte im Tiroler Pitztal tödlich verunglückt. Der Mann war aus bisher unbekannter Ursache rund 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe gestürzt, berichtete die Polizei am Donnerstag. Eine 21-jährige russische Begleiterin und ein Zeuge stiegen zu dem 50-Jährigen ab und leisteten Erste Hilfe. Für den Bergsteiger kam aber jede Hilfe zu spät.

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Fotos während Abstieg gemacht

Nach dem Eintreffen eines Rettungshubschraubers konnte nur mehr der Tod des Alpinisten festgestellt werden, hieß es. Während des Abstiegs hatte der 50-Jährige nach Angaben der Exekutive mehrere Fotos gemacht. Die 21-Jährige ging etwa zehn Meter vor ihm. Nach rund einer halben Stunde Gehzeit nahm die Frau plötzlich ein Geräusch hinter ihr wahr. Da sie ihren Begleiter nicht mehr sehen konnte, ging sie einige Meter bergauf und trat auf eine Felskuppe. Von dort beobachtete sie, wie ihr Landsmann abstürzte.

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