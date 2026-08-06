Zigarette löst Feuer aus: Mann (55) stirbt in Wohnung

Der 55-jährige Bewohner verstarb an Ort und Stelle.

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Wien. Zu dem tragischen Wohnungsbrand kam es Mittwochvormittag in einem Mehrparteienhaus im 23. Wiener Gemeindebezirk.

Nachbarin schlug Alarm

Gegen 9.45 Uhr alarmierte eine Nachbarin aufgrund von wahrgenommenem Brandgeruch im Stiegenhaus die Polizei sowie die Berufsfeuerwehr Wien. Die Einsatzkräfte rückten sofort aus.

Die Florianis öffneten die Eingangstür der betroffenen Wohnung. "Dabei wurde festgestellt, dass der Brand bereits von selbst erloschen war", so die Wiener Polizei in einer Aussendung. Der 55-jährige Bewohner konnte nur noch leblos aufgefunden werden.

Die Brandermittlungsgruppe des Landeskriminalamtes Wien übernahm die weiteren Ermittlungen. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Brand durch eine Zigarette oder eine brennende Kerze ausgelöst worden sein", so die Polizei.

Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung abschließend und führte Belüftungsmaßnahmen durch.