25-Jähriger von Duo in Park gezerrt und ausgeraubt

Die Wiener Polizei fahndet derzeit nach zwei brutalen Räubern.

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Wien. Ein 25-jähriger Wiener war in der Nacht auf Donnerstag gegen 0.30 Uhr in der Canevalestraße im 23. Bezirk zu Fuß unterwegs, als er plötzlich von zwei unbekannten Männern von hinten gepackt wurde. Das Duo zerrte den Nachtschwärmer in einen nahe gelegenen Park, bedrohte ihn mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen.

Duo konnte flüchten

Der 25-Jährige übergab den Unbekannten all sein Bargeld sowie seine Kopfhörer. Anschließend flüchteten sowohl das Opfer als auch die beiden Räuber in unbekannte Richtung. Wenig später alarmierte der Wiener die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief vorerst ohne Erfolg. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.