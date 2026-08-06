Chronik
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Mit Messer bedroht

25-Jähriger von Duo in Park gezerrt und ausgeraubt

© Getty Images
Die Wiener Polizei fahndet derzeit nach zwei brutalen Räubern.
OE24 auf Google bevorzugen

Wien. Ein 25-jähriger Wiener war in der Nacht auf Donnerstag gegen 0.30 Uhr in der Canevalestraße im 23. Bezirk zu Fuß unterwegs, als er plötzlich von zwei unbekannten Männern von hinten gepackt wurde. Das Duo zerrte den Nachtschwärmer in einen nahe gelegenen Park, bedrohte ihn mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen.

Auch interessant

Bande raubte Wiener (28) brutal aus

Nach Autodiebstahl: Flüchtige Lenkerin in Wien geschnappt

Zigarette löst Feuer aus: Mann (55) stirbt in Wohnung

Duo konnte flüchten

Der 25-Jährige übergab den Unbekannten all sein Bargeld sowie seine Kopfhörer. Anschließend flüchteten sowohl das Opfer als auch die beiden Räuber in unbekannte Richtung. Wenig später alarmierte der Wiener die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief vorerst ohne Erfolg. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

»5 vor 12«: Protest der Wirte gegen Lockdown

"Objekt 21": Prozess vertagt

Nach Brückeneinsturz: Biden besuchte Unglücksort

Das HTC EVO 3D startet in Österreich

Zigarette löst Feuer aus: Mann (55) stirbt in Wohnung

Sturm der Favorit im Steirer-Derby

25-Jähriger von Duo in Park gezerrt und ausgeraubt

85-Jährige im Wallersee gestorben

Nach Autodiebstahl: Flüchtige Lenkerin in Wien geschnappt

Bande raubte Wiener (28) brutal aus