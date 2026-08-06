Wien-Favoriten
Bande raubte Wiener (28) brutal aus
Wien. Zu den wilden Szenen kam es am Mittwochabend im Brennpunktbezirk Favoriten.
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Polizei ermittelt
Ein 28-Jähriger war gegen 19.15 Uhr zu Fuß am Keplerplatz unterwegs, als plötzlich vier Männer und eine Frau auf ihn zukamen und auf ihn einschlugen. Einer der Angreifer entriss ihm dabei sein Handy. Anschließend ließ die Bande von dem Opfer ab und flüchtete.
Der Verletzte ging daraufhin selbst zur nächsten Polizeiinspektion und zeigte den brutalen Raub an. "Umgehend wurden zwei Streifenwagen zur Fahndung an den Tatort beordert. Den einschreitenden Beamten gelang es, drei tatverdächtige Personen anzuhalten", so die Wiener Polizei.
Zudem konnte das gestohlene Mobiltelefon aufgefunden und sichergestellt werden. Bei den angehaltenen Verdächtigen handelt es sich um eine 17-jährige Rumänin sowie zwei Algerier im Alter von 22 und 23 Jahren. Sie wurden vorläufig festgenommen.
Von ihren beiden Komplizen fehlt weiterhin jede Spur. "Die Ermittlungen zur Ausforschung von den zwei weiteren Verdächtigen sind im Gange", so die Polizei.
Der 28-Jährige erlitt bei dem Angriff Verletzungen im Bereich der Knie und des Gesichts.
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