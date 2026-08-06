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Glutnester

Feuerwehr kämpft weiter gegen den Föhrenwald-Brand

Dichter Rauch steigt von einem Waldbrand hinter einem Wohngebiet in den Himmel auf.
© APA/JÄGER
Bei einem am Mittwochnachmittag ausgebrochenen Großbrand im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) haben am Donnerstag rund 200 Feuerwehrmitglieder Glutnester bekämpft.
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Erwartet wurde, dass der Einsatz bis zum Abend andauert. Der Katastrophenhilfsdienst unterstützte die örtlichen Kräfte bei den Nachlöscharbeiten. Auch mehrere Hubschrauber standen im Einsatz. Sechs Feuerwehrleute wurden verletzt, sagte Klaus Stebal vom Landeskommando auf APA-Anfrage.

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Die Flammen hatten sich auch aufgrund des Windes "sehr schnell ausgebreitet", berichtete Stebal. Rund 100 Hektar waren betroffen. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Mehr als 550 Feuerwehrmitglieder rückten aus, unterstützt von Drohnen und fünf Hubschraubern. Am Abend konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Im Zuge der Nachlöscharbeiten wurden Glutnester aufgespürt und bekämpft.

Drei Feuerwehrmitglieder zogen sich Verbrennungen zu, drei weitere erlitten eine Rauchgasvergiftung. Im Einsatz stand auch das Rote Kreuz mit mehr als 20 Mitarbeitenden.

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