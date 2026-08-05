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Hubschrauber-Einsatz

Deutscher (23) stürzt 20 Meter in Gletscherspalte

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© Getty Images/imageBROKER RF
Ein 23-jähriger Deutscher ist Mittwochnachmittag bei einer Tour auf die Wildspitze im Gemeindegebiet von Sölden in Tirol (Bezirk Imst) im Bereich des Taschachferner rund 20 Meter in eine verdeckte Gletscherspalte gestürzt.
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Der junge Mann war kurz bewusstlos und wurde schließlich von Bergrettern, einem Notarzt sowie der Besatzung eines Polizeihubschraubers aus der Gletscherspalte geborgen. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus geflogen.

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Der Deutsche hatte sich zusammen mit einem 25-jährigen Landsmann als Seilschaft auf dem Aufstieg zur Wildspitze befunden. Gegen Nachmittag erreichten die beiden gut ausgerüsteten und laut Polizei erfahrenen Alpinisten den Taschachferner auf 3.500 Metern Seehöhe. Der vorausgehende 23-Jährige betrat dabei einen schneebedeckten Abschnitt des Gletschers. Plötzlich brach die Schneedecke über der verdeckten Gletscherspalte ein, woraufhin der Deutsche abstürzte.

Sein Begleiter konnte den Absturz trotz Seilsicherung nicht mehr aufhalten. Dem zuvor kurz Bewusstlosen gelang es nicht, sich trotz der Unterstützung des 25-Jährigen selbstständig aus der Gletscherspalte zu befreien. Aufgrund dessen setzten die Bergsteiger einen Notruf ab. Schließlich kam es dann zu der Bergung.

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