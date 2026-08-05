Weitere Prognose
Rekord-Hitze: So geht's jetzt weiter
Am Donnerstag ist erstmals leichte "Entspannung" in der Hitzewelle angesagt: Die Temperaturen steigen "nur" auf rund 35 Grad - die Rekordjagd ist also vorbei.
Am Freitag wird es dann schon fast kühl - mit Höchstwerten von 28 Grad. Ab Samstag werden wieder die 30er-Marken purzeln.
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Am Sonntag geht es dann wieder aufwärts mit rund 34 Grad, ehe sich das Thermometer zum Wochenstart zwischen 31 und 33 Grad einpendeln wird.
Die gute Nachricht: Die 40 Grad werden wir laut aktuellen Berechnungen in diesem Sommer nicht mehr knacken.
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