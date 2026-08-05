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Rekord-Hitze: So geht's jetzt weiter

Ein Wassersprenger sprüht Wasser in einer Parkanlage bei Sonne am Karlsplatz in Wien.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Österreich stöhnt unter der Rekord-Hitze! Zwei Mal in Folge wurde der Allzeit-Temperaturrekord gebrochen - ein drittes Mal droht uns das nicht. So geht's mit dem Extrem-Wetter jetzt weiter.
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Am Donnerstag ist erstmals leichte "Entspannung" in der Hitzewelle angesagt: Die Temperaturen steigen "nur" auf rund 35 Grad - die Rekordjagd ist also vorbei.

Am Freitag wird es dann schon fast kühl - mit Höchstwerten von 28 Grad. Ab Samstag werden wieder die 30er-Marken purzeln.

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Am Sonntag geht es dann wieder aufwärts mit rund 34 Grad, ehe sich das Thermometer zum Wochenstart zwischen 31 und 33 Grad einpendeln wird.

Die gute Nachricht: Die 40 Grad werden wir laut aktuellen Berechnungen in diesem Sommer nicht mehr knacken.

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