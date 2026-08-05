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Unwetter im Anmarsch

Heftige Gewitter donnern die Hitze weg

© Tauernwetter.at
Heftige Gewitter sorgen zurzeit an mehreren Orten in Österreich für eine spürbare Abkühlung. Die stärksten Unwetter entladen sich aktuell direkt an den Alpen.
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Entlang der gesamten Alpenkette von Vorarlberg bis in den Wienerwald haben sich stellenweise einige Gewitter gebildet. Auch in Osttirol und Kärnten kommt es aktuell zu Entladungen. Die stärkste Gewitterlinie lässt sich derzeit im Pinzgau an der Grenze zu Nordtirol beobachten.

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Deutlicher Temperaturabfall in Bergtälern

Durch die Unwetter hat es gebietsweise deutlich abgekühlt. Das zeigt sich vor allem in höher gelegenen Tälern, wo die Werte teils nur mehr um die 20-Grad-Marke liegen. So werden beispielsweise in Sillian gerade einmal 19,7 Grad gemessen.

Regionale Werte im Vergleich

Auch an anderen Messstationen machen sich die kühleren Luftmassen bemerkbar. In Großkirchheim erreicht das Thermometer aktuell 21,3 Grad, während in Mallnitz noch 22,6 Grad verzeichnet werden.

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