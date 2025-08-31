Neuer Klub für ÖFB-Star Stefan Posch

Stefan Posch hat einen neuen Klub gefunden! Österreichs Nationalspieler steht unmittelbar vor der Unterschrift beim italienischen Serie-A-Klub Como 1907.

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano wird der 28-jährige Abwehrspieler am Sonntag offiziell bei den Norditalienern vorgestellt. Posch wechselt leihweise vom FC Bologna zu Como, zudem wurde eine Kaufoption vereinbart.

Für den Verteidiger ist es nach seinem kurzen Engagement bei Atalanta im Frühjahr die nächste Station in der Serie A. Beim Ligakonkurrenten soll er nun deutlich mehr Einsatzzeit erhalten.

Auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick dürfte sich über den Wechsel freuen. Der Coach hatte zuletzt betont, wie wichtig regelmäßige Spielpraxis für die Nationalspieler sei. Mit dem Schritt nach Como könnte Posch genau das bekommen.