5 Tage nach Hochzeit: Surf-Star verliert Baby

Surf-Star Gabriel Medina und seine Ehefrau Isabella Arantes haben ihr ungeborenes Baby verloren. Die tragische Nachricht folgt nur wenige Tage nach ihrer Hochzeit – und einer emotionalen Verkündung.

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Eigentlich hätte es der schönste Start in ihr gemeinsames Eheleben werden sollen. Am Strand von Praia de Pauba im brasilianischen Bundesstaat São Paulo gaben sich Gabriel Medina (30) und Influencerin Isabella Arantes das Jawort.

Während seiner Hochzeitsrede überraschte der dreifache Surf-Weltmeister die Gäste mit einer ganz besonderen Nachricht: Das Paar erwartet ein Baby. "Gott überrascht uns immer mit diesen Geschenken des Lebens und hat uns das größte von allen gegeben: unser Kind", sagte Medina damals voller Freude.

Baby entwickelte sich nicht weiter

Nur fünf Tage später folgte jedoch die tragische Diagnose. Bei einer Untersuchung im dritten Schwangerschaftsmonat stellten Ärzte fest, dass sich das Baby nicht mehr weiterentwickelt hatte. Das Paar verlor sein ungeborenes Kind.

"Unser Herz braucht Zeit"

© gabrielmedina / Instagram

Mit einer bewegenden Botschaft wandten sich Medina und Arantes an ihre Fans auf Instagram. "Unser Herz braucht Zeit. Wir erleben Tage der Stille, der Heilung und des Vertrauens in Gott. Wir haben gespürt, wie seine Liebe uns trägt und tröstet", schrieben die beiden.

Gleichzeitig baten sie um Verständnis und Privatsphäre: "In diesem Moment bitten wir nur um Verständnis und Respekt für unsere Zeit. Wir werden bald zurück sein." Auch Isabella Arantes bedankte sich bei Familie und Freunden für die Unterstützung in den schweren Stunden.

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Medina startet trotz Schicksalsschlag

Trotz der persönlichen Tragödie will Gabriel Medina seine sportlichen Verpflichtungen wahrnehmen. Der Brasilianer ist bereits nach Teahupo'o auf Tahiti gereist, wo die nächste Station der World Surf League ausgetragen wird.

Der dreifache Weltmeister liegt nach sechs von 13 Saison-Events derzeit auf Rang vier der Gesamtwertung. Neben seinen WM-Titeln gewann Medina auch eine olympische Medaille. Seine Beziehung mit Isabella Arantes machte der Surfer im August 2025 öffentlich. Nun muss das frisch vermählte Paar einen schweren Schicksalsschlag gemeinsam verarbeiten.