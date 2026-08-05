TikTok-Mord: Jetzt klickten die Handschellen für Kartellboss

Mehr als ein Jahr lang gab der Mord an Valeria Márquez Rätsel auf. Die junge Beauty-Influencerin wurde während eines TikTok-Livestreams in ihrem eigenen Salon erschossen. Nun melden die Ermittler einen entscheidenden Durchbruch: Die Spur führt in die mexikanische Unterwelt.

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Valeria Márquez war in Mexiko eine bekannte Influencerin. Die 23-Jährige teilte regelmäßig Inhalte aus ihrem Leben, rund um Beauty, Mode und Lifestyle. Doch am 13. Mai 2025 wurde ein Livestream aus ihrem Schönheitssalon in Mexiko zum Tatort.

Während sie vor laufender Kamera auf eine angekündigte Lieferung wartete, betrat plötzlich ein Mann die Geschäftsräume. Nach Angaben der Ermittler soll der Täter zunächst überprüft haben, ob es sich tatsächlich um Valeria Márquez handelte. Kurz darauf zog er eine Waffe und schoss auf die junge Frau. Sie starb noch am Tatort. Der Angreifer konnte anschließend fliehen.

Jetzt sitzt ein mutmaßlicher Kartellboss in Haft

Nach monatelangen Ermittlungen gibt es nun eine neue Spur. Mexikanische Behörden nahmen Ramón Ángel Álvarez Ayala fest, der unter dem Namen "El R-1" bekannt ist.

Die Ermittler bringen den Mann mit dem Mord an Márquez in Verbindung. Álvarez Ayala soll eine führende Rolle bei der kriminellen Gruppe "Los Rs" spielen, die dem mächtigen Jalisco New Generation Cartel zugerechnet wird. Die Festnahme erfolgte am 30. Juli im Bundesstaat Jalisco. Nun hoffen die Behörden, die Hintergründe des spektakulären Mordfalls endgültig aufklären zu können.

Die Spur führt ins Umfeld der Influencerin

© v___marquez/Instagram

Besonders brisant: Laut Mexikos Sicherheitsminister Omar García Harfuch soll Márquez eine Beziehung mit dem Sohn des festgenommenen Kartellbosses gehabt haben.

"Der Sohn von R1 hatte eine romantische Beziehung mit Valeria. Er hatte sie mehrfach bedroht", erklärte der Minister. Die Ermittler vermuten, dass der Sohn nach der Trennung seinen Vater um Hilfe gebeten haben könnte. Mitglieder der kriminellen Gruppe sollen den Angriff daraufhin organisiert haben. Der Sohn des Kartellbosses sowie der mutmaßliche Schütze werden derzeit noch gesucht.

Unheimliche Worte kurz vor ihrem Tod

Besonders erschütternd ist eine Aussage, die Valeria Márquez wenige Augenblicke vor ihrem Tod im Livestream machte. Während sie auf die Lieferung wartete, äußerte sie gegenüber ihren Zuschauern eine düstere Vermutung: "Vielleicht wollten sie mich umbringen oder so."

Kurz darauf wurde sie erschossen – vor den Augen ihrer Follower. Die Festnahme von "El R-1" gilt für die Ermittler als wichtiger Schritt. Doch der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Die Behörden suchen weiter nach möglichen Beteiligten und wollen klären, wer den Mord an der 23-Jährigen tatsächlich in Auftrag gegeben hat.