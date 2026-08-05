Kein Erotik-Content! Diese OnlyFans-Stars pfeifen drauf

OnlyFans steht eigentlich für freizügige Inhalte. Doch jetzt sorgen ausgerechnet Murmeltiere auf der Plattform für Aufsehen. Hinter der kuriosen Aktion steckt allerdings ein ernster Grund.

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Was auf den ersten Blick wie ein Scherz klingt, ist ein ungewöhnliches Rettungsprojekt für die Wissenschaft. US-Biologen veröffentlichen auf OnlyFans Fotos und Videos von Murmeltieren – und wollen damit Geld für ihre Forschung sammeln.

Das Projekt trägt den Namen "OnlyMarms", eine Anspielung auf das englische Wort "marmots" für Murmeltiere. Hinter der Idee steckt der Biologe Daniel Blumstein von der University of California. Mit den tierischen Stars sorgt er weltweit für Aufmerksamkeit.

Murmeltiere statt Erotik

OnlyFans ist normalerweise für kostenpflichtige Inhalte von Content-Creatorn bekannt – häufig mit erotischem oder freizügigem Charakter. Genau deshalb sorgt der ungewöhnliche Auftritt der Murmeltiere derzeit für Schlagzeilen. Blumstein betont allerdings, dass seine Videos nichts mit Erotik zu tun haben. Sein Ziel sei es, die Tiere zu zeigen und gleichzeitig Menschen für die Forschung zu begeistern.

Forschung kämpft ums Überleben

Der Hintergrund ist ernst: Seit 1962 werden Murmeltiere im Rocky Mountain Biological Laboratory wissenschaftlich beobachtet. Doch nach massiven Kürzungen der Forschungsgelder durch die US-Regierung unter Präsident Donald Trump gerieten zahlreiche Projekte in finanzielle Schwierigkeiten.

Mit den Einnahmen über OnlyFans will Blumstein deshalb seine Forschung und die Arbeit seines Teams weiter finanzieren.

Erste Einnahmen bereits gesammelt

© Getty Images/Westend61

Die ungewöhnliche Idee scheint aufzugehen. Nach Angaben der Forscher kamen bereits mehr als 650 US-Dollar zusammen. Ob die Murmeltiere langfristig zum Überraschungshit auf OnlyFans werden, bleibt abzuwarten – Aufmerksamkeit haben die pelzigen Forschungsstars jedenfalls schon jetzt mehr als genug.