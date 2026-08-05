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North Carolina

Schießerei! Mehrere Tote in den USA

Zwei Polizeischarfschützen stehen mit Ausrüstung auf dem Dach eines Gebäudes.
© Getty Images
Bei einem Schusswaffenvorfall im US-Bundesstaat North Carolina sind mehrere Menschen getötet worden.
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Eine Person sei zudem mit einer Schusswunde in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Ermittlungsbehörde des Bundesstaates auf Facebook mit. Angaben zu den Hintergründen der Tat oder einem oder mehreren Tatverdächtigen machten die Ermittler zunächst nicht. "Es besteht derzeit keine Gefahr für die Öffentlichkeit", hieß es weiter.

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Demnach ereignete sich der Vorfall in der Früh (Ortszeit) in Prospect Hill. Beamte des zuständigen Sheriffbüros und der North Carolina State Highway Patrol seien umgehend vor Ort gewesen.

Der Ort Prospect Hill liegt rund eine Autostunde von der Hauptstadt des Bundesstaates Raleigh entfernt. Laut US-Zensus zählte der Bezirk Caswell im Osten der USA im Jahr 2025 etwa 22.500 Einwohner.

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