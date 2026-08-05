"Raubtier!" Soldatin muss nach Sex-Attacken ins Gefängnis

Auf einem britischen Kriegsschiff soll eine Matrosin monatelang ihre eigenen Kameraden sexuell belästigt haben. Jetzt wurde die 25-Jährige zu 18 Monaten Militärhaft verurteilt und unehrenhaft aus der Royal Navy entlassen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Fall sorgte in Großbritannien für großes Aufsehen. Die Soldatin Sian D. (25) stand vor einem Militärgericht, weil sie auf dem Zerstörer HMS Dauntless wiederholt Männer und Frauen sexuell bedrängt haben soll.

Nach Überzeugung des Gerichts machte sie vor niemandem Halt. Sie soll männlichen Kameraden in den Schritt gegriffen, Kollegen an Brust und Brustwarzen gezwickt sowie Soldatinnen an Po und Brüsten begrapscht haben. Dazu kamen laut Zeugenaussagen immer wieder anzügliche Bemerkungen.

Vor allem neue Kameraden im Visier

Besonders häufig sollen Neuankömmlinge betroffen gewesen sein. Nach Ansicht des Gerichts ging die Matrosin offenbar davon aus, dass sich neue Besatzungsmitglieder nicht gegen sie wehren oder die Vorfälle melden würden. Ein betroffener Seemann schilderte vor Gericht, wie schockiert er nach einem Übergriff gewesen sei. Eine Soldatin berichtete, sie habe sich an Bord nicht mehr sicher gefühlt. Weil sie mit der Angeklagten auf engem Raum zusammenlebte, habe sie lange Angst gehabt, sich an Vorgesetzte zu wenden. Die Stimmung auf dem Kriegsschiff sei dadurch massiv belastet worden.

Richter nennt sie ein "Raubtier"

Vor dem Militärgericht im englischen Bulford fand der Richter deutliche Worte. Er sprach von einer "beschämenden Kampagne" gegen die eigenen Kameraden.

Die Angeklagte habe Menschen eingeschüchtert, gedemütigt und das Vertrauen innerhalb der Besatzung zerstört. Auf dem Kriegsschiff sei sie wie ein "Raubtier" vorgegangen, erklärte der Richter.

18 Monate Haft und Rauswurf

Die 25-Jährige bestritt die Vorwürfe zunächst. Ihre Verteidigung verwies unter anderem auf eine Autismus-Diagnose. Das Gericht sah darin jedoch keinen Grund für Strafmilderung.

Am Ende wurde Sian D. in sechs Fällen wegen sexueller Übergriffe schuldig gesprochen. Das Urteil: 18 Monate Militärhaft sowie der endgültige Ausschluss aus der Royal Navy.

Ausgerechnet auf einem Kriegsschiff, wo Kameradschaft und gegenseitiges Vertrauen überlebenswichtig sind, soll die Soldatin ihre eigenen Kollegen immer wieder zu Opfern gemacht haben.