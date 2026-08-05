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Fällt neuer Rekord?

Viel zu heiß! Tropennächte quälen uns noch länger

Erschöpfte Frau kühlt sich vor offenem Kühlschrank mit Ventilator während Sommerhitze ab.
© Getty Images/iStockphoto
Österreich ist der Hitze-Hotspot Europas - mit 41,2 Grad in Bad-Deutsch-Altenburg wurde erneut die Rekord-Schallmauer durchbrochen. In der Nacht droht der nächste Rekord: Fällt auch die heißeste Nacht aller Zeiten erneut?
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Die wärmste Nacht der Messgeschichte wurde von Dienstag auf Mittwoch verzeichnet, wie ein Sprecher der Geosphere Austria auf APA-Anfrage bestätigte. In Wien (Innere Stadt) sank die Temperatur nicht unter 27,4 Grad, in Neudorf bei Landsee (Burgenland) nicht unter 26,9 Grad.

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Auf Platz vier der höchsten Nachttemperaturen lag Retz in Niederösterreich mit 26,7 Grad, gefolgt von Wien-Jubiläumswarte (26,2 Grad), Wien-Donaufeld und die Messstation Leiser Berge (Niederösterreich) mit jeweils 26,0 Grad.

© Getty Images

Diese Bestwerte könnten diese Nacht auch noch einmal nach oben korrigiert werden.

Die gute Nachricht: Ab Donnerstag wird es wieder kühler, die Tropennächte bleiben uns aber. Die Lufttemperatur wird noch länger nicht unter 20 Grad sinken.

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