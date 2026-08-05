Fällt neuer Rekord?
Viel zu heiß! Tropennächte quälen uns noch länger
Die wärmste Nacht der Messgeschichte wurde von Dienstag auf Mittwoch verzeichnet, wie ein Sprecher der Geosphere Austria auf APA-Anfrage bestätigte. In Wien (Innere Stadt) sank die Temperatur nicht unter 27,4 Grad, in Neudorf bei Landsee (Burgenland) nicht unter 26,9 Grad.
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Auf Platz vier der höchsten Nachttemperaturen lag Retz in Niederösterreich mit 26,7 Grad, gefolgt von Wien-Jubiläumswarte (26,2 Grad), Wien-Donaufeld und die Messstation Leiser Berge (Niederösterreich) mit jeweils 26,0 Grad.
Diese Bestwerte könnten diese Nacht auch noch einmal nach oben korrigiert werden.
Die gute Nachricht: Ab Donnerstag wird es wieder kühler, die Tropennächte bleiben uns aber. Die Lufttemperatur wird noch länger nicht unter 20 Grad sinken.
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