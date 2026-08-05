Viel zu heiß! Tropennächte quälen uns noch länger

Österreich ist der Hitze-Hotspot Europas - mit 41,2 Grad in Bad-Deutsch-Altenburg wurde erneut die Rekord-Schallmauer durchbrochen. In der Nacht droht der nächste Rekord: Fällt auch die heißeste Nacht aller Zeiten erneut?

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Die wärmste Nacht der Messgeschichte wurde von Dienstag auf Mittwoch verzeichnet, wie ein Sprecher der Geosphere Austria auf APA-Anfrage bestätigte. In Wien (Innere Stadt) sank die Temperatur nicht unter 27,4 Grad, in Neudorf bei Landsee (Burgenland) nicht unter 26,9 Grad.

Auf Platz vier der höchsten Nachttemperaturen lag Retz in Niederösterreich mit 26,7 Grad, gefolgt von Wien-Jubiläumswarte (26,2 Grad), Wien-Donaufeld und die Messstation Leiser Berge (Niederösterreich) mit jeweils 26,0 Grad.

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Diese Bestwerte könnten diese Nacht auch noch einmal nach oben korrigiert werden.

Die gute Nachricht: Ab Donnerstag wird es wieder kühler, die Tropennächte bleiben uns aber. Die Lufttemperatur wird noch länger nicht unter 20 Grad sinken.