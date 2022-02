Olympia-Drama: Shiffrin scheitert auch in Kombi

Die olympischen Winterspiele in Peking sind für US-Ski-Superstar Mikaela Shiffrin zum Vergessen.

Wer hätte das vor Olympia gedacht? Ski-Star Mikaela Shiffrin bleibt noch ohne Medaille! Dabei hatte sich die US-Amerikanerin so viel vorgenommen, wollte in allen Disziplinen angreifen. Sie schmückte sogar das Titelblatt der "US-Sport-Bibel" Sports Illustrated und wurde als große Gold-Favoritin angepriesen.

Besonders in der Kombination hätte sie sich Gold nur noch "abholen" müssen. Shiffrin eröffnete als Abfahrts-Fünfte und damit aussichtsreichste Kombiniererin den Kampf um die Medaillen, zudem auf dem anspruchsvollen Slalomkurs ihres US-Coaches Michael Day. Das China-Desaster setzte sich für die in Peking erfolglose Ausnahme-Skirennfahrerin aber fort. Sie begann in ihrer Parade-Disziplin früh zu patzen und taumelte dann regelrecht durch einige Tore, ehe sie zu Boden musste.

Ihre Olympia-Bilanz: Aus im Slalom, Riesentorlauf und im Kombi-Slalom. Im Super-G belegte sie nur den enttäuschenden 9. Platz. Im Mixed-Teambewerb (Samstag, 04:00/05:45 Uhr im Sport24-Olympia-Ticker) bietet sich die letzte Möglichkeit doch noch mit einer Medaille heimzufliegen, falls sie nach den zahlreichen Rückschlägen antreten sollte.