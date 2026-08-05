Politik
TV
E-Paper
Immo
Politik

Regierung

Hitze-Krise: Klima-Minister traut sich nicht in die ZiB 2

Totschnig weicht Armin Wolf aus ++ Landwirtschaftskammer-Vize will mehr Geld für die Bauern.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Hitzewellen des diesjährigen Sommers und die damit verbundene Trockenheit bringt auch die heimische Landwirtschaft in gröbere Probleme. Die Landwirte müssen sich auf Einbußen bei der Ernte gefasst machen. Dazu hätte ZiB-2-Moderator Armin Wolf auch gerne Landwirtschafts- und Klimaminister Norbert Totschnig (ÖVP) befragt.

Ein Mann im Anzug mit blauer Krawatte sitzt vor blauem Hintergrund im Fernsehstudio.
Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) wollte nicht in die ZiB2 kommen. © ORF/ZiB2

Nur: Jener Minister, der seit nunmehr über einem Jahr kein mehrheitsfähiges Klimagesetz vorlegen kann, traute sich nicht in die ZiB 2, wie Wolf verkündete. Totschnig sei nicht zu einem Interview bereit gewesen. Dafür stellte sich der stellvertretende Präsident der nö Landwirtschaftskammer, Lorenz Mayr, den Fragen des ZiB-2-Anchors.

Auch interessant

Rekord-Hitze: So geht's jetzt weiter

Hitze-Hammer: So heiß wird es jetzt wirklich

Bauernregel: "Fängt der August mit Hitze an, ..."

Mayr beklagte bis zu 70 Prozent weniger Ertrag, beispielsweise bei Soja und Mais. Trotzdem sei die Lebensmittelversorgung gesichert.

Lorenz Mayr.

Mayr rechnet damit, dass die Lebensmittelpreise im Herbst steigen werden - so werde die Ernte bei Erdäpfel um ca. ein Drittel ausfallen, die Bauern bräuchten deshalb die höheren Preise.

Große Probleme hätten auch Viehbauern, schon jetzt werden Tiere von den Almen abgetrieben, weil sie nicht mehr ernährt werden können.

Bis zu 33 Euro für jede Kuh

Mayr fordert Ausgleichszahlungen - so wollen die Bauern bis zu 300 Euro. Die Bauern seien die Hauptbetroffenen des Klimawandels, so Mayr. Dass die ÖVP beim Klimawandel bremse, wollte Mayr so nicht stehen lassen. Man brauche jetzt Schnellmaßnahmen und Ausgleichszahlungen - aber eben auch den billigen Diesel, so Mayr. Die Bauern seien die Lösung im Kampf gegen den Klimawandel.

Die Bauern seien auch nicht gegen die Renaturierung, da müsse dann auch Geld dahinter stehen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Dortmund steht gegen Hoffenheim in der Pflicht

Das ist das Gesicht des Istanbul-Terrors

Bundestheater zittern vor hartem Sparkurs

Rucks Nachfolgerin übernimmt in Wien

Amerikaner erfindet den perfekten Wecker

VdB: "Schönste Heimat bei 40 Grad unbewohnbar!"

Frau bei Crash eingeklemmt – gestorben

Rekordeuropameister Deutschland fertige Dänemark 4:0 ab

Hitze-Krise: Klima-Minister traut sich nicht in die ZiB 2

Thurnher: Kontaktverbot für den geschassten ORF-Boss