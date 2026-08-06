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Coup in Tschechien

Nach Autodiebstahl: Flüchtige Lenkerin in Wien geschnappt

© Getty Images
Die 36-jährige Polin wurde vorläufig festgenommen.
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Wien. Nach einem Pkw-Diebstahl in Tschechien ist eine flüchtige 36-Jährige am Mittwochnachmittag in Wien angehalten worden. Die Exekutive im Nachbarland hatte die niederösterreichische Polizei verständigt, weil die Frau bei Reinthal (Bezirk Mistelbach) nach Österreich gefahren war. Beamte der Polizeiinspektion Gerasdorf entdeckten das Auto auf der Wiener Nordrand Schnellstraße (S2) und verfolgten es. Die Polin wurde laut einer Aussendung von Donnerstag vorläufig festgenommen.

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Auch Treibstoff gestohlen

Rund eine halbe Stunde nach der Information durch die Polizei in Tschechien wurde der Wagen auf der S2 Richtung Wien entdeckt. Im Bereich der Hermann-Gebauer-Straße ist das Auto abgeleitet und angehalten worden. Die 36-Jährige soll vor ihrer Flucht in Tschechien auch Treibstoff gestohlen haben. Sie wurde der Polizei im Nachbarland übergeben.

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