85-Jährige im Wallersee gestorben

Ein Stand-up-Paddler wurde auf eine leblose Person im Wasser aufmerksam und schlug Alarm.

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Salzburg. Im Wallersee bei Seekirchen (Flachgau) hat sich späten Mittwochnachmittag ein tödlicher Badeunfall ereignet. Wie die Wasserrettung informierte, bemerkte ein Stand-up-Paddler eine leblose Person mit Schwimmboje im Wasser und setzte einen Notruf ab. Die Besatzung eines Rettungsboots zog die Frau an Bord und begann mit der Reanimation. Die Wiederbelebungsversuche wurden später vom Notarzt des Rettungshubschraubers fortgesetzt, mussten aber nach einer Stunde abgebrochen werden.

Suchaktion verhindert

Trotz des raschen Einsatzes konnte das Leben der 85-jährigen Pensionistin nicht mehr gerettet werden. Die Wasserrettung teilte auch mit, dass die Signalfarbe der Schwimmboje, auf welche der Paddler aufmerksam wurde, vermutlich eine langwierige Suchaktion mit Einsatztauchern verhindert habe.