Bade-Drama
85-Jährige im Wallersee gestorben
Salzburg. Im Wallersee bei Seekirchen (Flachgau) hat sich späten Mittwochnachmittag ein tödlicher Badeunfall ereignet. Wie die Wasserrettung informierte, bemerkte ein Stand-up-Paddler eine leblose Person mit Schwimmboje im Wasser und setzte einen Notruf ab. Die Besatzung eines Rettungsboots zog die Frau an Bord und begann mit der Reanimation. Die Wiederbelebungsversuche wurden später vom Notarzt des Rettungshubschraubers fortgesetzt, mussten aber nach einer Stunde abgebrochen werden.
Auch interessant
Suchaktion verhindert
Trotz des raschen Einsatzes konnte das Leben der 85-jährigen Pensionistin nicht mehr gerettet werden. Die Wasserrettung teilte auch mit, dass die Signalfarbe der Schwimmboje, auf welche der Paddler aufmerksam wurde, vermutlich eine langwierige Suchaktion mit Einsatztauchern verhindert habe.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden