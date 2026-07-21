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Wahnsinn

Hotel-Preise in Salzburg explodieren – 24.000 Euro für eine Nacht

Blick auf den Mirabellgarten in Salzburg mit Hotelpreisangebot als Overlay eingeblendet: Stolze 23.853 Euro für eine Übernachtung im Familien-Zimmer vom 12. auf den 13. August.
© Getty Images, Booking
Vor dem anstehenden UEFA Super Cup spielen die Hotelpreise in Salzburg komplett verrückt: Für eine Übernachtung in einem Hotel verlangt ein Anbieter kurzfristig 23.853 Euro.
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Am 12. August, um 21:00 Uhr, trifft Paris Saint-Germain im Stadion Wals-Siezenheim auf Aston Villa (live im Free-TV auf ServusTV, via ServusTV On sowie bei Sky Sport Austria). Rund 30.000 Fußballfans reisen für dieses historische Spektakel an – und bringen die Salzburger Beherbergungsbetriebe damit an ihre absoluten Kapazitätsgrenzen.

Ein Blick auf die Plattform "Booking.com" offenbart die bizarren Ausmaße des Ansturms: Im Stadtteil Schallmoos, wo man sonst etwa 90 Euro pro Nacht für ein Hotel-Zimmer zahlt, werden in einem Hotel vom 12. August auf den 13. August, unfassbare 23.853 Euro für ein Standard-Familienzimmer verlangt. Einziger Trost: Das Frühstück ist immerhin im Preis inbegriffen.

Booking.com-Angebot: 23.853 Euro für eine Übernachtung in Salzburg.
Booking.com-Angebot: 23.853 Euro für eine Übernachtung in Salzburg. © Booking

Mondpreise für die letzten Restzimmer

Aber auch abseits dieses extremen Ausreißers schießen die Übernachtungspreise für die verbleibenden Betten schwindelerregend in die Höhe:

  • Altstadt-Suite: 4.957 Euro / Nacht
  • Lieferinger Doppelzimmer: 2.309 Euro / Nacht
  • Altstadt-Doppelzimmer: 2.043 Euro / Nacht
  • Elisabeth-Vorstadt (Familienzimmer): 1.588 Euro / Nacht
  • Weitere Zimmer: Zwischen 1.430 und 2.078 Euro / Nacht

Selbst auf "Airbnb" herrscht gähnende Leere – die letzten beiden verfügbaren Inserate liegen bei 1.500 und 2.600 Euro pro Nacht. Etwas Entlastung bietet nur das Umland, wo die Preise zwischen 180 und 400 Euro rangieren. Wie extrem der Super-Cup-Zuschlag tatsächlich ausfällt, zeigt der Vergleich: Nur einen Monat später stehen in der Stadt wieder rund 200 Unterkünfte ab fairen 90 Euro bereit.

Stadion Wals-Siezenheim in Salzburg
Stadion Wals-Siezenheim in Salzburg © APA/ROBERT JAEGER

Fanfestival zum UEFA Super Cup

Der Grund für den Ansturm ist die Erstausgabe eines europäischen Klubfinals in Salzburg.

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Die Feierlichkeiten beginnen bereits am 11. August. An diesem Tag startet ab kurz vor 11 Uhr ein kostenloses Fan-Fest auf dem Residenzplatz mit den Gasteiner Alphornbläsern und den Schwoabmasta Musikanten. Am Abend um 19.15 Uhr tritt eine Beatles-Coverband auf. Am Spieltag, dem 12. August, gehört die Bühne ab 17 Uhr Cesar Sampson, ehe um 21 Uhr das Public Viewing startet.

Die Fans von Paris Saint-Germain treffen sich am Alten Markt, die Anhänger von Aston Villa am Kapitelplatz. Die Stadt investiert als Host City insgesamt 400.000 Euro in das Rahmenprogramm.

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