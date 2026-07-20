Almkanal: Ein Dutzend Kranke nach Sprung ins Wasser

Eine Serie von Magen-Darm-Erkrankungen plagt derzeit Badegäste in Salzburg. Nach einem Unwetter wurde vermutlich Gülle in den Almkanal gespült, was bei Erwachsenen und Kindern zu Durchfall führte.

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Seit einer Woche grassiert unter den Besuchern des Almbachs und seines Kanals in der Stadt Salzburg eine unangenehme Krankheitswelle. Bisher ist bekannt, dass gut ein Dutzend Kinder und Erwachsene an Erbrechen und Durchfall leiden, wie "ORF Salzburg" berichtet. Auslöser dürfte ein Unwetter in der vergangenen Woche gewesen sein, das Gülle von anliegenden Feldern direkt in das Wasser geschwemmt hat.

Baden auf eigene Gefahr

Der betroffene Abschnitt des Almkanals, der vom Flachgauer Grödig bis in die Stadt Salzburg reicht, ist kein behördlich freigegebener oder kontrollierter Badeplatz. Die Almgenossenschaft, der das Gewässer gehört, betont, dass die Nutzung des meist klaren Wassers im Hochsommer ausschließlich auf eigene Gefahr geschieht und der Badebetrieb nur geduldet wird. Entlang des idyllischen Laufs, an dem auch Kleinkraftwerke stehen, lauern zudem Gefahren wie eine stellenweise starke Strömung, eiskaltes Wasser aus den Nördlichen Kalkalpen sowie Schrott und Scherben am Grund.

Güllegeruch sofort beim Reinspringen

Gerhard Pogacnik aus Salzburg-Gneis, der mit seinen Söhnen und weiteren Kindern aus der Nachbarschaft baden war, bereut den Ausflug vom vergangenen Dienstag. Er schildert die Ereignisse gegenüber "ORF Salzburg": "Beim Reinspringen ist uns gleich der Güllegeruch aufgefallen. Wir sind dann nach Hause und haben alles abgeduscht. Am nächsten Tag begannen Übelkeit und Erbrechen beim kleineren Sohn und dann beim größeren, ehe es auch die Erwachsenen erwischte."