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Polizei sucht Zeugen

Bub (4) nach Badeunfall reanimiert

© GettyImages Jaromir
Der Vierjährige wurde per Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.
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Tirol. Ein vierjähriger Bub ist am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr regungslos von mehreren Personen aus einem Schwimmbad in Lienz in Osttirol gezogen und anschließend reanimiert worden. Das Kind wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, sein Zustand war stabil, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

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Mehrere Rettungskräfte vor Ort

Der Vierjährige war laut Polizei mit einer Aufsichtsperson im Schwimmbad gewesen. Da aber der genaue Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059 133 7230 100 zu melden.

Im Einsatz standen Rettung und Notarzt, Notarzthubschrauber, die Feuerwehr Lienz sowie eine Polizeistreife.

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