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FERNPASSSTRASSE

Tunnel-Unfall mit fünfköpfiger Familie

Rettung
© rotes kreuz
Der Unfall passierte nach einem Sekundenschlaf.
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Ein Unfall mit drei beteiligten Pkw hat Samstagnachmittag in einem Tunnel auf der Fernpassstraße (B 179) im Gemeindegebiet von Heiterwang (Bezirk Reutte) drei Leichtverletzte gefordert. Ein 23-jähriger deutscher Pkw-Lenker war wegen eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer fünfköpfigen Familie kollidiert. Daraufhin schleuderte sein Fahrzeug gegen einen weiteren Pkw, in dem sich zwei Personen befanden.

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Drei Leichtverletzte

Die fünfköpfige Familie sowie der 23-Jährige wurden zur medizinischen Abklärung in das Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert, berichtete die Polizei am Sonntag. Drei Personen wurden davon leicht verletzt, die anderen drei blieben unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr über das Ortsgebiet von Heiterwang umgeleitet.

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