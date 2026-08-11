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In 10.000 Metern

Airline fliegt der Sonnenfinsternis entgegen

Sonnenfinsternis: Frau erblindet
© afp
Die spanische Fluggesellschaft Iberia hat einen besonderen Flug für die Sonnenfinsternis geplant. Mit einem Sonderflug soll das Spektakel in 10.000 Metern Höhe, über den Wolken, bestaunt werden.
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Am 12. August wird eine Sonnenfinsternis unter anderem in Spanien den späten Nachmittagshimmel verdunkeln. Für diesen besonderen Moment hat die spanische Fluggesellschaft einen spektakulären Plan vorbereitet. Sie wollen mit einem Sonderflug in 10.000 Metern Höhe, oberhalb der Wolken, fliegen und die Sonnenfinsternis bestaunen.

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Dafür kommt ein Airbus A321 XLR, eines der neuesten Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge der Flotte, zum Einsatz. Auch die Flugnummer IB1473 hat eine besondere Bedeutung. Es ist nämlich das Geburtsjahr des berühmten Astronomen Nikolaus Kopernikus. Die Maschine wird um 18.45 Uhr am Flughafen Adolfo Suárez in Madrid abheben. Die Flugroute wurde so berechnet, dass das Flugzeug über die nordspanische Provinz Palencia exakt im Kernschatten des Mondes positioniert ist.

"Ermöglicht uns einen klaren Blick auf die Sonnenkorona."

Wer sich noch schnell ein Flugticket ergattern möchte, der hatte Pech. Der Flug ist nur für das Forschungsteam des Projekts "Shelio". Der Astronom Miquel Serra-Ricart vom Instituto de Astrofísica de Canarias erklärt den Vorteil der Flughöhe: "Die Beobachtung aus Reiseflughöhe ermöglicht uns einen klaren Blick auf die Sonnenkorona, frei von Wolken und anderen atmosphärischen Einflüssen, die Beobachtungen vom Boden erschweren können."

Ebenfalls möchten sie nicht nur die Korona, die äußerste Schicht der Sonnenatmosphäre, beobachten, sondern die scheinbare Position von Venus und Merkur sowie weitere sichtbare Sterne untersuchen. Im Cockpit wird neben Kapitän Javier Lopera Alcalá der Copilot und studierte Astrophysiker Javier Meana Fernández sitzen. Iberia wird den gesamten Flug per Starlink-Bordverbindung live übertragen.

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