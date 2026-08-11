Tourist springt in römischen Brunnen: 450 Euro Strafe

Mitten in der italienischen Hitzewelle wollte sich ein deutscher Tourist (42) in Rom schnell abkühlen. Er sprang in einen historischen Brunnen und begann damit eine Straftat. Für die spontane Abkühlung musste der Deutsche tief in die Tasche greifen.

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Am Montagvormittag suchte ein 42-Jähriger in Rom auf der Piazza della Repubblica nach einer Abkühlung. Er sprang in den Najaden-Brunnen. Jedoch war der Sprung nicht günstig. Der Deutsche musste 450 Euro Strafe zahlen und erhielt einen Platzverweis. Die Anrainer haben der Polizei gemeldet.

In Rom kommen solche Aktionen häufig vor. Vor allem an sehr heißen Tagen springen Touristen gerne in die historischen Brunnen der Stadt. Besonders beliebt ist der legendäre Trevi-Brunnen, bekannt aus Fellinis Filmklassiker "La Dolce Vita". Damals sprang Anita Ekberg in der berühmten Badeszene nicht während des Sommers in den Brunnen, sondern während eines eisigen Drehtags im März 1959.

"Der Einsatz ist Teil der täglichen Kontrollmaßnahmen"

Der Sprung in die kühlen Brunnen der italienischen Hauptstadt ist seit Jahren strengstens verboten. Ein Sprecher der Lokalpolizei erklärt: "Der Einsatz ist Teil der täglichen Kontrollmaßnahmen im Stadtgebiet zum Schutz des Ansehens sowie des historischen und künstlerischen Erbes von Rom."

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Mit diesem Verbot will die Stadt ihre historischen Brunnen schützen. In der Vergangenheit wurden sie immer wieder beschädigt. Jedoch sind solche Aktionen in Italien aktuell sehr verständlich. Seit Wochen leiden Einheimische und Touristen unter der Trockenheit und der ständigen Hitzewelle mit Temperaturen von teils über 40 Grad Celsius.