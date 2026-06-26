Verletzungsschock für England

Schock für die Nationalmannschaft aus England und ihren Trainer Thomas Tuchel vor dem letzten Gruppenspiel: Top-Spieler Reece James fällt wegen einer Oberschenkelverletzung länger aus.

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Das finale Vorrundenspiel gegen Panama am Samstag um 23 Uhr im Final-Stadion in East Rutherford findet ohne Reece James statt. Der 26-Jährige wird wegen einer Oberschenkelverletzung für mindestens zwei Partien fehlen, wie unter anderem der "Guardian" berichtet. Damit verpasst er nicht nur das Duell am Samstag, sondern definitiv auch das Sechzehntelfinale. Für Thomas Tuchel ist das ein extrem harter Brocken, da der Chelsea-Kapitän in den ersten beiden WM-Spielen fest in der Startelf stand.

Große Sorgen in der Abwehr

In England wird nun heftig über den Kader diskutiert, denn im 26-Mann-Aufgebot fehlt ein echter Eins-zu-eins-Ersatz. Thomas Tuchel verzichtete überraschend auf eine Nominierung von Trent Alexander-Arnold und nahm stattdessen Tino Livramento von Newcastle mit. Als dieser zwei Tage vor dem WM-Start wegen einer Wadenverletzung abreisen musste, berücksichtigte der Teamchef den Real-Star erneut nicht. Stattdessen wurde Trevoh Chalobah nachnominiert.

Wer ersetzt den Abwehr-Star?

Der Nationaltrainer muss jetzt schnell improvisieren und nach neuen Lösungen suchen. Eine Option ist Jarell Quansah, der beim deutschen Meister Leverkusen kickt. Der Innenverteidiger saß in den ersten zwei Partien nur auf der Bank, wurde von Thomas Tuchel aber schon zuvor als möglicher Ersatz genannt. Auch Djed Spence, der gegen Ghana links spielte, oder Innenverteidiger Ezri Konsa könnten auf die rechte Abwehrseite rücken.

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Der Weg ins Sechzehntelfinale

England steht nach zwei absolvierten Runden mit vier Punkten da und braucht den Erfolg. Mit einem Sieg gegen Panama fixiert das Team den Gruppensieg. In diesem Fall würde die Mannschaft im Sechzehntelfinale am kommenden Mittwoch in Atlanta auf einen der besten Gruppendritten treffen. Nach dem aktuellen Stand der Tabelle wäre das Ecuador, das zuvor Deutschland bezwingen konnte.