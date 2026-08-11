Hunderte stehen 3 Stunden für Sonnenfinsternis-Brillen an

Ein seltenes astronomisches Spektakel versetzt viele Menschen in ganz Europa in Aufruhr und sorgt für lange Warteschlangen vor den Geschäften. Die partielle Sonnenfinsternis verdunkelt bald den Himmel.

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Am Mittwoch um 19.22 Uhr beginnt das kosmische Schauspiel in Wien, dessen Maximum pünktlich zum Sonnenuntergang erreicht wird. In Vorarlberg kann man am längsten beobachten, dort geht die Sonne erst um 20.39 Uhr unter.

Am Wiener Hauptbahnhof bildete sich heute vor dem Brillen-Geschäft "sehen!wutscher" eine große Schlange. Ein oe24-Video zeigt, wie zahlreiche Personen anstehen, um an eine Sonnenfinsternis-Brille zu kommen.

Video zum Thema Schlangen vor Geschäft "Wutscher" für Sonnenfinsternisbrillen © oe24

Mega-Schlange in UK: 3 Stunden Wartezeit

Auch in Großbritannien gibt es einen regelrechten Ansturm auf begehrte Sonnenfinsternis-Brillen, wo Menschen bis zu drei Stunden in Schlangen anstehen, wie die britische Zeitung "The Sun" online berichtet. Geschäfte melden dort innerhalb von Minuten komplett ausverkaufte Bestände, während einige Kunden extra weite Strecken auf sich nehmen, um die letzten Exemplare zu ergattern.

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Auch in Österreich bereiten sich viele auf das Ereignis vor, bei dem der Mond fast 90 Prozent der Sonne bedecken wird – die stärkste Verfinsterung hierzulande seit 1999.

Kunden stehen am 11. August, am Vorabend einer partiellen Sonnenfinsternis, in Almelo im Osten der Niederlande für den Verkauf von Sonnenfinsternisbrillen Schlange. Der Ansturm auf die Schutzbrillen hat im Vorfeld der Sonnenfinsternis am 12. August 2026 in ganz Europa seinen Höhepunkt erreicht, da Apotheken, Optiker und andere Geschäfte Mühe hatten, sie auf Lager zu halten. © APA/AFP/ANP/VINCENT JANNINK

Kunden stehen in Paris vor einem auf Funktionaloptometrie spezialisierten Optikergeschäft Schlange, um Sonnenfinsternisbrillen zu kaufen. In Frankreich wird die Sonnenfinsternis am 12. August nur partiell zu sehen sein, dennoch ist die Nachfrage nach den speziellen Brillen sprunghaft angestiegen. In Paris waren einige Apotheken bereits ausverkauft, während andere noch Bestände hatten, da Kunden herbeieilten, um sich noch rechtzeitig ein Exemplar zu sichern. © APA/AFP/LOU BENOIST

Berlin: An der Tür eines Optikergeschäfts steht ein Schild mit der Aufschrift "Wir haben keine Sonnenfinsternisbrillen!". © APA/dpa/Britta Pedersen

Wichtiger Schutz für die Augen

Ein direkter Blick ohne speziellen Augenschutz kann schwere Schäden verursachen. Normale Sonnenbrillen oder improvisierte Lösungen wie CDs, rußgeschwärzte Gläser, Filmstreifen oder andere vermeintliche Filter reichen keinesfalls aus, weshalb spezielle Sonnenfinsternis-Brillen unbedingt nötig sind.

In Wien verteilt die Urania ab 19 Uhr kostenlose "Solar Viewer Sonnensichtbrillen"-Exemplare auf ihrer Dachterrasse, auch wenn dort wegen eines laufenden Umbaus keine Teleskope bereitstehen. Wer keine Brille mehr bekommt, kann das Ereignis online verfolgen, etwa über den Livestream der ESA, die eine totale Sonnenfinsternis direkt aus Spanien überträgt.

Eine Frau trägt eine Sonnenfinsternisbrille in Almelo im Osten der Niederlande. © APA/AFP/ANP/VINCENT JANNINK

Sternwarten laden zur Beobachtung ein

In ganz Österreich gibt es zahlreiche Angebote für Interessierte. In der Steiermark lädt der Astronomen Verein ab 19 Uhr nach Kitzeck im Sausal ein, da am eigentlichen Standort am Steinberg Bäume die Sicht verdecken.

In Vorarlberg, wo die Sonne am Mittwoch erst um 20.39 Uhr untergeht, trifft man sich vor der Basilika Bildstein.

Auch am Attersee, wo spezielle Sternschnuppenfahrten mit dem Schiff angeboten werden, auf dem Haunsberg in Salzburg und an mehreren Standorten in Niederösterreich werden Himmelsgucker erwartet.

Ablauf und Entstehung einer partiellen Sonnenfinsternis; schematische Darstellung © APA

Sternschnuppen als zusätzliches Astro-Highlight

Neben der Sonnenfinsternis steht zudem der Höhepunkt des Meteorschauers der Perseiden an. Viele Sternwarten und Beobachtungsstationen verbinden beide Phänomene nahtlos miteinander, sodass Besucher nach Sonnenuntergang gleich sitzen bleiben können, um Sternschnuppen zu zählen.