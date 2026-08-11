Lange Schlangen
Hunderte stehen 3 Stunden für Sonnenfinsternis-Brillen an
Am Mittwoch um 19.22 Uhr beginnt das kosmische Schauspiel in Wien, dessen Maximum pünktlich zum Sonnenuntergang erreicht wird. In Vorarlberg kann man am längsten beobachten, dort geht die Sonne erst um 20.39 Uhr unter.
Am Wiener Hauptbahnhof bildete sich heute vor dem Brillen-Geschäft "sehen!wutscher" eine große Schlange. Ein oe24-Video zeigt, wie zahlreiche Personen anstehen, um an eine Sonnenfinsternis-Brille zu kommen.
Schlangen vor Geschäft "Wutscher" für Sonnenfinsternisbrillen
© oe24
Mega-Schlange in UK: 3 Stunden Wartezeit
Auch in Großbritannien gibt es einen regelrechten Ansturm auf begehrte Sonnenfinsternis-Brillen, wo Menschen bis zu drei Stunden in Schlangen anstehen, wie die britische Zeitung "The Sun" online berichtet. Geschäfte melden dort innerhalb von Minuten komplett ausverkaufte Bestände, während einige Kunden extra weite Strecken auf sich nehmen, um die letzten Exemplare zu ergattern.
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Auch in Österreich bereiten sich viele auf das Ereignis vor, bei dem der Mond fast 90 Prozent der Sonne bedecken wird – die stärkste Verfinsterung hierzulande seit 1999.
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Wichtiger Schutz für die Augen
Ein direkter Blick ohne speziellen Augenschutz kann schwere Schäden verursachen. Normale Sonnenbrillen oder improvisierte Lösungen wie CDs, rußgeschwärzte Gläser, Filmstreifen oder andere vermeintliche Filter reichen keinesfalls aus, weshalb spezielle Sonnenfinsternis-Brillen unbedingt nötig sind.
In Wien verteilt die Urania ab 19 Uhr kostenlose "Solar Viewer Sonnensichtbrillen"-Exemplare auf ihrer Dachterrasse, auch wenn dort wegen eines laufenden Umbaus keine Teleskope bereitstehen. Wer keine Brille mehr bekommt, kann das Ereignis online verfolgen, etwa über den Livestream der ESA, die eine totale Sonnenfinsternis direkt aus Spanien überträgt.
Sternwarten laden zur Beobachtung ein
In ganz Österreich gibt es zahlreiche Angebote für Interessierte. In der Steiermark lädt der Astronomen Verein ab 19 Uhr nach Kitzeck im Sausal ein, da am eigentlichen Standort am Steinberg Bäume die Sicht verdecken.
In Vorarlberg, wo die Sonne am Mittwoch erst um 20.39 Uhr untergeht, trifft man sich vor der Basilika Bildstein.
Auch am Attersee, wo spezielle Sternschnuppenfahrten mit dem Schiff angeboten werden, auf dem Haunsberg in Salzburg und an mehreren Standorten in Niederösterreich werden Himmelsgucker erwartet.
Sternschnuppen als zusätzliches Astro-Highlight
Neben der Sonnenfinsternis steht zudem der Höhepunkt des Meteorschauers der Perseiden an. Viele Sternwarten und Beobachtungsstationen verbinden beide Phänomene nahtlos miteinander, sodass Besucher nach Sonnenuntergang gleich sitzen bleiben können, um Sternschnuppen zu zählen.
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