Sonnenfinsternis: Das sind Wiens Hotspots

Am Mittwochabend verdunkelt der Mond die Sonne über Wien und sorgt für ein spektakuläres Himmelsereignis der Superlative. oe24 weiß, wo es die besten Plätze zum Mitfiebern gibt.

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Wer die partielle Sonnenfinsternis in Wien bestaunen möchte, sollte vor allem eines im Blick haben: einen Platz mit freier Sicht Richtung Westen. Denn das Naturschauspiel startet um 19.22 Uhr und erreicht kurz vor Sonnenuntergang seinen Höhepunkt, bevor das Spektakel um 20:13 Uhr zu Ende geht. Besonders gute Chancen auf einen ungestörten Blick bieten zum Beispiel die Steinhofgründe, der Kahlenberg und das Cobenzl. Auch an der Neuen Donau können Interessierte gemeinsam in den Himmel schauen.

Wer die Finsternis in einer besonders großen Runde erleben will, findet in der Bundeshauptstadt mehrere öffentliche Beobachtungsmöglichkeiten. So laden die Volkshochschulen zu einem kostenlosen Solar-Viewing beim Copa Beach an der Neuen Donau ein, während sich Astronomie-Fans auf der Sophienalpe in Penzing zusammentun. Eine weitere herausragende Aussicht bietet die Terrasse des Donauturms in 150 Metern Höhe, wo überdies kostenlose Schutzbrillen ausgegeben werden - solange der Vorrat reicht.

Aber Achtung! So faszinierend das Himmelsspektakel ist: Direkt in die Sonne zu schauen, kann die Augen dauerhaft schädigen - normale Sonnenbrillen helfen dabei nicht. Wer die Finsternis sicher mitverfolgen will, benötigt eine spezielle Finsternisbrille. Kostenlose Exemplare sind derzeit auch im Planetarium Wien erhältlich, jedoch ebenfalls nur solange der Vorrat reicht. Experten warnen eindringlich davor, Schutzbrillen selbst zu basteln. Mit freier Sicht, der richtigen Ausrüstung und etwas Wetterglück steht einem unvergesslichen Abend unter Wiens Himmel also nichts im Weg.