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Bis 16. August

Endspurt: Wiens Gratis-Kultursommer feiert Finale

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Nordwestbahnhof – The Secret Circus.
© Judith Stehlik
Unter dem Motto "Kultur so nah" bespielt der Kultursommer Wien bereits seit fünf Wochen von Donnerstag bis Sonntag verschiedene Grätzl-Bühnen der Stadt. Nun startet das Festival in sein fulminantes Finale.
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Das abwechslungsreiche Open-Air-Programm bietet bei freiem Eintritt über 500 Acts aus Bereichen wie Musik, Kabarett, Theater, Tanz und Zirkus. Noch bis zum 16. August können Besucher großartige Auftritte und zwanglose Kulturmomente erleben.

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Zu den Highlights des Endspurts zählen Auftritte zahlreicher Künstler wie Tamara Flores, Karl Markovics, Maria Muhar oder Schwesta Ebra, die ein breites Spektrum an Unterhaltung abdecken.

Viel Programm auch abseits der Bühne

Auch abseits der großen Bühnen wird viel geboten: Das Mitmachprogramm von "Kultursommer Plus" lädt zu analogen Erlebnissen ein, während das Vormittagsprogramm Kinder mit Impro-Musicals, Lesekonzerten und interaktiven Shows begeistert. Ein besonderer Höhepunkt für Familien ist das große Kinderfest mit spannenden Shows und Mitmachstationen im Wilhelmsdorfer Park am 15. August.

Darüber hinaus schaffen Gartenkonzerte in den Häusern zum Leben generationsübergreifende Musikerlebnisse. Wer die sommerliche Festivalstimmung noch etwas länger auskosten möchte, kann bis Anfang September jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr den Jazz Brunch auf dem Wiener Rathausplatz besuchen, der in Kooperation mit dem Film Festival stattfindet.

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