Aperitivo-Happy-Hour im Palais Auersperg

Wer den Arbeitstag besonders entspannt ausklingen lassen will, hat im Garten des Palais Auersperg noch einige Wochen Zeit dafür.

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Im Garten des Palais Auersperg läuft der Sommerbetrieb noch bis zum 5. September. Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad erwartet Besucher mitten in der Wiener Innenstadt eine schattige Oase mit Kulinarik, Musik, Sport und zahlreichen Events rund um attraktive Afterwork-Angebote.

Von Dienstag bis Freitag gibt es zwischen 17 und 19 Uhr eine Happy Hour. Aperitivos wie Veneziano oder Limoncello Spritz werden dabei um 5 Euro angeboten. Bier-Fans kommen vor allem donnerstags auf ihre Kosten: Von 17 bis 19 Uhr gilt bei kleinen Stiegl vom Fass die Aktion "Zwei zum Preis von einem".

Neben den Getränke-Specials sorgt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Stimmung. Geplant sind unter anderem Quiz-Abende, Salsa, Yoga, Pop-up-Märkte und Lounge-Musik. Auch kulinarisch wird einiges geboten: Von Sushi, Smash-Burgern und Pizza über österreichische Klassiker bis hin zu Crêpes und Matcha reicht das Sommerangebot ausgewählter Gastronomiebetriebe vor Ort.