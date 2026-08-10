Ed Sheeran bringt Wembley-Gänsehaut nach Wien

Musik, Kulinarik und Summerfeeling pur mitten in der City: Das Film Festival am Wiener Rathausplatz lockt auch in dieser Woche wieder mit einem vielfältigen Programm bei freiem Eintritt.

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Seit mittlerweile 36 Jahren zählt das Film Festival zu den Fixpunkten des Wiener Sommers. Vor der beeindruckenden Kulisse des Rathauses erwartet die Besucher neuerlich eine Woche voller musikalischer Höhepunkte auf der Großleinwand. Den Auftakt macht am Montag die Opernproduktion "Tosca" aus dem Steinbruch St. Margarethen, wo Liebe, Eifersucht und tödliche Intrigen für große Emotionen sorgen. Am Dienstag folgt das Europakonzert 2025 aus Bari mit den Berliner Philharmonikern unter Riccardo Muti, die Werke von Rossini, Verdi und Brahms präsentieren.

Der Mittwoch steht ganz im Zeichen heimischer Musikgrößen. Zunächst begeistert Gert Steinbäcker mit seinen bekannten STS-Hits und neuen Liedern vom Donauinselfest. Danach übernimmt Wolfgang Ambros mit seiner "No 1 vom Wienerwald" und liefert eine atmosphärische Zeitreise durch Jahrzehnte österreichischer Musikgeschichte.

Musik-Feuerwerk vor dem Rathaus

International wird es wieder am Donnerstag: Die britischen Pop-Ikonen Duran Duran zeigen ihre gefeierte Show von der Baloise Session in Basel. Um 22 Uhr sorgen dann The Kooks mit einem Konzert aus dem Berliner Columbia Theater für Indie-Rock-Flair. Am Freitag folgt ein ganz besonderes Highlight: Ed Sheeran bei seinen historischen Konzerten im Wembley-Stadion vor insgesamt 240.000 Fans.

Das Wochenende schließt gleich zwei absoluten Publikumsmagneten. Am Samstag steht Prince mit dem legendären Konzertfilm "Sign 'O' The Times" im Mittelpunkt. Zum Ausklang der Festivalwoche wird am Sonntag Rossinis Opernklassiker "Il Barbiere di Siviglia" aus der Wiener Staatsoper gezeigt. Die Produktion vereint hochkarätige Solisten mit einer farbenfrohen Inszenierung und zählt zu den wohl beliebtesten Werken der Operngeschichte.