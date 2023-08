Tuchel lässt mit Kane-Aussage aufhorchen

Vor dem ersten Pflichtspiel der Saison für die Bayern ist die Causa Kane immer noch nicht geklärt. Doch Coach Thomas Tuchel lässt bei der Pressekonferenz vor der Partie mit einer Aussage aufhorchen.

Kommt Harry Kane nach München oder kommt er nicht? In den letzten Tagen überschlugen sich die Ereignisse im Kane-Krimi. Tottenham soll ein Angebot in Höhe von über 110 Millionen Euro angenommen haben. Doch am Freitag war noch immer unklar, ob der Torjäger bereits nach Deutschland gereist ist oder noch in England auf den Abflug wartet.

Zwischenzeitlich machte das Gerücht die Runde, dass Tottenham den Abflug seines Kapitäns verhindert haben soll. Doch für die Bayern muss der Blick nach vorne gerichtet werden. Am Samstag (20.30 Uhr) wartet mit dem DFL-Supercup das erste Pflichtspiel der Saison gegen RB Leipzig. Thomas Tuchel stellt, angesprochen auf die Stürmer-Personalie, vor der Partie klar: "Ihr wisst wahrscheinlich mehr als ich. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das kann ich bestätigen. Aber es gibt Stand jetzt keine Einigung."

Nächste Transfer-Wende: Kane kann kommen!

Die anwesenden Journalisten ließen aber nicht locker, spekulierten sogar mit einem Einsatz des potentiellen deutschen Rekord-Transfers am Samstag. Tuchel lässt aufhorchen: "Wir haben am Samstag noch eine Trainingseinheit. Das sind alles Möglichkeiten." Ein Blitz-Debüt des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft ist also nicht unmöglich, wenn der Deal bis dahin unter Dach und Fach ist.