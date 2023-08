Transfer-Bombe: Bayern müssen weiter um Kane zittern

Platzt der Transfer-Coup von Harry Kane zu den Bayern jetzt doch noch? Nachdem Tottenham das Münchner Angebot in Höhe von über 100 Millionen € angenommen haben soll, zögert der Startstürmer mit der Unterschrift.

Seit Wochen ziehen sich die Verhandlungen zwischen Tottenham und den Bayern. Am Donnerstag kam die Meldung, die alle Bayern-Fans jubeln hat lassen. Die beiden Vereine sind sich nach dem Transfer-Poker endlich einig. Die Ablöse soll weit über 100 Millionen Euro betragen. Die englische "Sun" titelte bereits "Auf WiederKANE!". Doch etwas später platzt die Bombe auf Sky: Angeblich soll jetzt ausgerechnet Harry Kane mit der Unterschrift zögern.

Jetzt macht Harry Kane Druck im Transferpoker

Bayern müssen im Kane-Poker nachlegen

Kane nach Tottenham-Rückkehr in Quarantäne

Dabei war sich der deutsche Serienmeister und der 30-jährige Torjäger mündlich bereits einig. Britische Medien berichten, dass er seinen Vertrag bis nächsten Sommer in London erfüllen will, um dann ablösefrei wechseln zu können. Der Vorteil für ihn: Er würde nächsten Sommer als vertragsloser Spieler durch das übliche Handgeld weit mehr kassieren, als bei einem Vereinswechsel mit Ablöse. Das letzte Wort im Kane-Poker ist also doch noch nicht gesprochen.

Doch es könnte noch dicker für die Bayern kommen: Die Münchner waren stets überzeugt, dass Kane spätestens nächsten Sommer nach Deutschland ziehen wird. Doch plötzlich tauchen Gerüchte auf, dass andere Top-Klubs dem Knipser weit lukrativere Angebote unterbreitet haben. Unter anderem soll Kane Kylian Mbappe bei Paris SG ersetzen, auch Chelsea und Manchester United sollen bereits Interesse bekundet haben.