Alles oder nichts! So lautet offenbar die Devise des deutschen Rekordmeisters beim Transfer-Poker um Harry Kane (30). Wie die BILD-Zeitung berichtet erhöhten die Bayern-Bosse das bisherige Angebot auf stolze 110 Millionen Euro. Doch Kanes Noch-Arbeitgeber Tottenham ziert sich weiter den wechselwilligen Superstar ziehen zu lassen.

Obwohl sich Kane schon mit den Bayern einig ist und der Angreifer die Londoner im nächsten Sommer ablösefrei verlassen kann. Für den deutschen Serienmeister ist die Marschroute klar: Entweder nemen die Spurs die Offerte an, oder man wartet ein Jahr bis der Wunschspieler nach Deutschland kommt. Medienberichten zufolge sollen die Bayern-Bosse dem Nordlondoner Klubverantwortlichen eine Deadline für die Entscheidung gestellt haben.

Wie auch der stets gut informierte Transfer-Insider Fabrizio Romano vermeldet muss sich Tottenham-Boss Daniel Lewy bis am Freitag entscheiden, ob er seinen Star-Stürmer um die Mega-Summe ziehen lassen will.

Harry Kane deadline day. Sources close to the negotiation expect final decision today for Kane deal — described as ‘In or out’ with FC Bayern. ????⚠️



All parties waiting for Daniel Levy to communicate his decision today, as first called by @JBurtTelegraph.