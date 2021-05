Topstar Harry Kane will Tottenham verlassen

Topstürmer Harry Kane will Tottenham verlassen - Laut Sky Sport hat 27-Jähriger Wechselwunsch deponiert.

Englands Stürmerstar Harry Kane will Tottenham Hotspur im Sommer offenbar verlassen. Sky Sports berichtete am Montag, dass der 27-Jährige seinen Club über den Wechselwunsch informiert habe. Kane hat noch einen Vertrag bis 2024, Manchester United und City sowie Chelsea gelten als Interessenten.

Kane hatte im April über seine Frustration gesprochen, mit den Spurs keinen Titel zu gewinnen. Zuletzt verlor man im Liga-Cup-Finale gegen City. Mit bisher 22 Treffern und 13 Assists war Kane in dieser Premier-League-Saison an mehr Toren beteiligt als jeder andere Spieler. Die Torschützenliste führt er gemeinsam mit Liverpools Mohamed Salah an.

Um noch einen Champions-League-Platz zu erreichen, muss Tottenham in den letzten zwei Runden auf fremde Hilfe hoffen.