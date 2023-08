Bayern müssen im Kane-Poker nachlegen

Die Bayern wollen nach Informationen des TV-Senders Sky im Transfer-Poker mit Tottenham Hotspur um Stürmer Harry Kane bis spätestens Mittwoch ein viertes Angebot unterbreiten.

Dieses soll demnach im Bereich von 110 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen liegen. Die Bayern waren zuletzt mit ihrer Rekord-Offerte von über 100 Millionen Euro abgeblitzt.

Den Bayern-Bossen sei bewusst, dass die Zeit dränge. Kane ist laut Medienberichten nicht zum Testspiel der Londoner am Dienstagabend beim FC Barcelona gereist. Zuvor hatte es in Medien geheißen, dass Kane noch in dieser Woche eine Entscheidung im Transfer-Poker um seine Zukunft will. Die Zeitung "Evening Standard" schrieb am Dienstag sogar, Kane neige dazu, in diesem Sommer nicht nach München zu wechseln. Der Torjäger sei beeindruckt von der Philosophie des neuen Coaches Postecoglou und habe Spaß am Training des griechisch-stämmigen Australiers.