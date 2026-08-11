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Wilde Gerüchte

Weckt eine Frau Donald Trump per Knopfdruck?

Drei Personen im Büro, Donald Trump sitzt am Schreibtisch und wirkt müde oder schläfrig.
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Wilde Gerüchte um Donald Trump kursieren Netz: Eine Frau hinter ihm soll heimlich einen Buzzer drücken, um den US-Präsidenten bei Terminen vor dem Einschlafen zu bewahren.
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USA. Das skurrile Thema beschäftigt derzeit zahlreiche Nutzer in den sozialen Netzwerken. Nachdem Donald Trump jahrelang den ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden für dessen angebliche Müdigkeit verspottet und ihn immer wieder "Sleepy Joe" genannt hatte, steht er nun selbst im Fokus. Auslöser ist ein Video von einem Event im Oval Office, das am Montag im Livestream übertragen wurde. Darin wirkt Trump so, als könne er seine Augen kaum offen halten. Aufmerksamen Beobachtern fiel dabei eine Frau hinter ihm auf. Immer wenn der Präsident wegzunicken schien, griff sie sich scheinbar an den Bauch, woraufhin sich Trumps Augen wieder weiteten.

Wilde Theorien im Netz

Daraus entstand die Theorie mit Augenzwinkern, die Frau sei eine speziell angestellte Mitarbeiterin mit einem versteckten Knopf, um ihn wachzuhalten. Ein Nutzer erklärte das laut britischer Boulevardzeitung "Daily Star" so: "Sie hat einen Knopf an ihrem Bauch, und wenn sie das Zeichen bekommt, dass er schläft, bewegt sie ihre Hand und drückt einen Knopf, der ihn weckt. Sie nennen sie The Zapper." Ein anderer User schrieb: "Sie wird 'The Zapper' genannt. Drückt den Zapper an ihrem Bauch und es weckt Sleepy Don auf." Ein dritter Kommentator scherzte sogar: "Bro wird neu gestartet wie ein fehlerhafter Laptop."

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Zweifel an der wilden Geschichte

Es gibt einige Stimmen, die der absurden Theorie sofort den Wind aus den Segeln nimmt. So weisen Nutzer auf klare logische Lücken hin: Da die Frau direkt hinter dem Präsidenten steht, wäre es für sie äußerst schwierig, seine Augen überhaupt zu sehen. Zudem wäre eine solche Rolle abseits der Kameras wesentlich unauffälliger und einfacher auszuführen.

Wer die mysteriöse Frau ist

Bei der Frau im Video handelt es sich tatsächlich um die 27-jährige Jayme Leagh Franklin. Sie ist eine US-amerikanische konservative Medienunternehmerin sowie Kommentatorin und hat bereits früher für die Trump-Administration gearbeitet. Die UC-Berkeley-Absolventin ist Gründerin und CEO von "The Conservateur", einer Medien- und Lifestyle-Marke für junge konservative Frauen, Co-Moderatorin des Podcasts "Sincerely American" sowie Visiting Fellow der Organisation Independent "Women’s Voice". Zudem arbeitete die frühere Fox-News-Mitarbeiterin für Trumps Präsidentschaftskampagne 2020.

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