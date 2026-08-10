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Trump fordert Entschädigung vom Iran

US-Präsident Donald Trump
© Getty Images
Der US-Präsident macht Teheran für den Anschlag auf die "USS Cole" verantwortlich.
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US-Präsident Donald Trump fordert vom Iran Entschädigungszahlungen für die Opfer des Konflikts mit den USA und Israel. Die iranische Führung müsse für "all die Menschen, die sie getötet und schwer verwundet hat", Schadenersatz leisten, erklärte Trump am Montag auf der Plattform Truth Social. Er reagiert damit auf iranische Forderungen nach Entschädigungen für Kriegsschäden.

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Unter anderem machte Trump den Iran auch für den Anschlag auf den amerikanischen Zerstörer "USS Cole" im Jahr 2000 im Jemen verantwortlich. Daher müsse Teheran die Angehörigen der Opfer entschädigen. Nach Ermittlungen des FBI planten und verübten Mitglieder des islamistischen Terrornetzwerks Al Kaida den Anschlag. In einem weiteren Beitrag forderte Trump, der Iran solle ebenfalls für die Schäden und Tötungen im Libanon, in Syrien, im Jemen und in Gaza "verantwortlich gemacht" werden. Zudem sollten die Familien von Demonstranten entschädigt werden, die die iranische Führung in den vergangenen 50 Jahren getötet habe.

"Ich habe meine Vertreter angewiesen, diesen Punkt nachdrücklich in alle künftigen Verhandlungen einzubringen", betonte der US-Präsident mit Blick auf seine Entschädigungsforderungen. Der Republikaner machte keine genauen Angaben zur Höhe der Forderungen. Die Regierung in Teheran erwägt unter anderem, künftig Gebühren für die Passage der strategisch wichtigen Straße von Hormuz zu verlangen.

Ausnahmeregelung für Öltransport verlängert

Trump verlängert unterdessen eine Ausnahmeregelung für den Transport von Öl und anderen Rohstoffen zwischen US-Häfen durch ausländische Schiffe um 90 Tage. Gleichzeitig werden jedoch neue Auflagen eingeführt, teilt das Weiße Haus mit. So müsse künftig jede Fahrt einzeln geprüft werden, anstatt pauschale Ausnahmen vom sogenannten Jones Act zu gewähren. Damit reagiert die Regierung auf Kritik von Schiffbauern und Kongressabgeordneten, wonach die bisherige Praxis der heimischen Schifffahrtsbranche schade. Das Gesetz schreibt vor, dass Fracht zwischen US-Häfen nur auf US-Schiffen transportiert werden darf.

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