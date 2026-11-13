Kleine Kämpfer
Frühchen feiern Wiedersehen mit ihren Lebensrettern
Anlässlich des Welt-Frühgeborenen-Tags lud die Kinder- und Jugendheilkunde am Universitätsklinikum St. Pölten zum bereits 6. Frühchentreffen. Für die Familien der kleinen Kämpfer war es eine tolle Gelegenheit, jene Helfer wiederzusehen, die sie in einer der schwierigsten Phasen ihres Lebens begleitet haben. Statt des gewohnten Krankenhausalltags wurde ein Nachmittag voller Freude und gemeinsamer Erinnerungen begangen.
Auch interessant
Dabei war für reichlich Unterhaltung gesorgt, etwa als die CliniClowns die kleinen Besucher zum Lachen brachten. In einer Bauecke wurde eifrig getüftelt, eine Bewegungslandschaft lud zum Austoben ein und beim Bastelworkshop konnten die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Zum Mitnehmen für zu Hause gab es überdies Erinnerungsbilder aus der Fotobox.
In Österreich kommen etwa acht Prozent aller Babys vor der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt, die man im Volksmund als "Frühchen" bezeichnet. Das Team in St. Pölten betreut jährlich 220 Neugeborene, die stationäre oder intensivmedizinische Hilfe benötigen. Aus gegebenem Anlass setzte das Klinikum ein liebevolles Zeichen: Zum Welt-Frühgeborenen-Tag erstrahlte es in Lila - der internationalen Farbe der Frühgeborenen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden