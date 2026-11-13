Frühchen feiern Wiedersehen mit ihren Lebensrettern

Beim 6. Treffen der Frühgeborenen im UK St. Pölten stieg eine bunte Kinderparty, bei der gemeinsam gelacht, gebastelt und getobt wurde.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Anlässlich des Welt-Frühgeborenen-Tags lud die Kinder- und Jugendheilkunde am Universitätsklinikum St. Pölten zum bereits 6. Frühchentreffen. Für die Familien der kleinen Kämpfer war es eine tolle Gelegenheit, jene Helfer wiederzusehen, die sie in einer der schwierigsten Phasen ihres Lebens begleitet haben. Statt des gewohnten Krankenhausalltags wurde ein Nachmittag voller Freude und gemeinsamer Erinnerungen begangen.

Dabei war für reichlich Unterhaltung gesorgt, etwa als die CliniClowns die kleinen Besucher zum Lachen brachten. In einer Bauecke wurde eifrig getüftelt, eine Bewegungslandschaft lud zum Austoben ein und beim Bastelworkshop konnten die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Zum Mitnehmen für zu Hause gab es überdies Erinnerungsbilder aus der Fotobox.

Am Weltfrühgeborenen-Tag wurden die kleinsten Patienten liebevoll bedacht. © Universitätsklinikum St. Pölten

In Österreich kommen etwa acht Prozent aller Babys vor der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt, die man im Volksmund als "Frühchen" bezeichnet. Das Team in St. Pölten betreut jährlich 220 Neugeborene, die stationäre oder intensivmedizinische Hilfe benötigen. Aus gegebenem Anlass setzte das Klinikum ein liebevolles Zeichen: Zum Welt-Frühgeborenen-Tag erstrahlte es in Lila - der internationalen Farbe der Frühgeborenen.