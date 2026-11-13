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Jetzt Schiedsgericht

Ardo-Verhandlungsaus: Tischtuch  zerschnitten

Rudolf Preyer
von
Wohin führt der Weg für die Beschäftigten?
© APA/Harald Schneider
Die Fronten sind verhärtet: Nach dem Aus für das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf eskaliert der Streit um den Sozialplan. Die Gewerkschaften ziehen vor die Schlichtungsstelle.
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Siebente Runde, siebtes Mal ohne Ergebnis! Ein neuer Termin ist nicht in Sicht. PRO-GE und GPA bringen nun einen Antrag bei der Schlichtungsstelle ein, quasi ein Schiedsgericht.

Rund 190 Beschäftigte sind von der geplanten Schließung des Tiefkühlgemüsewerks im August 2027 betroffen. Ardo bietet laut Kurier pro Arbeitnehmer eine Zahlung in Höhe von 20.000 Euro. Das macht bei 190 Mitarbeitern insgesamt 3,8 Millionen Euro. Laut Ardo verlangen aber die Gewerkschaften einen zweistelligen Millionenbetrag.

Ardo findet den eigenen Vorschlag "fair und ausgewogen" und fordert die Gewerkschaften auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Ein Schlichtungsverfahren bedauert das Unternehmen: Es verzögert die Klarheit für die Mitarbeiter um bis zu 18 Monate.

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Die Gewerkschafter kontern: Nur wenn Ardo "deutlich nachbessert", gibt es noch eine Einigung ohne Schlichtung. Zentraler Streitpunkt ist eine Arbeitsstiftung, betonten Arbeiterbetriebsratsvorsitzender Dietmar Breiner und PRO-GE-Landesgeschäftsführer Patrick Slacik am Donnerstag.

Lichtblick beim heimischen Gemüse: Nach längeren Verhandlungen der Politik wurden Unternehmen wie Waldland als Abnehmer und Verarbeiter gewonnen, das ebenfalls in Groß-Enzersdorf ansässige Schneiders Gemüseland weitet seine Kapazitäten deutlich aus und kooperiert ab Frühjahr 2027 auch mit Iglo. Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse (ETG) kann künftig bis zu rund 2.000 Hektar Anbaufläche bewirtschaften, auch der zusätzliche Aufbau einer eigenen Blattgemüse- und Innovationen-Verarbeitungslinie wird geprüft.

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