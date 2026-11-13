Berüchtigter Clan-Boss bei EVP-Veranstaltung in Brüssel

Nachdem Clan-Chef Issa Remmo bei der Wahlparty der Linken für Aufsehen gesorgt hatte, tauchte er nun überraschend im Brüsseler EU-Parlament auf – auf Einladung einer konservativen Abgeordneten.

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Nachdem der 58-Jährige nach der Berlin-Wahl durch seinen Auftritt bei der Wahlparty der Linken sowie seine Verbindung zum Neuköllner Bundestagsabgeordneten Ferat Koçak (47) von sich reden machte, reiste er nun nach Brüssel. Dort nahm er im EU-Parlament an einem Symposium mit dem Titel "Demokratien angesichts des Islamismus: wachrütteln, Widerstand leisten, neu aufbauen" teil. Eingeladen hatte die französische EU-Abgeordnete Céline Imart (44) von der konservativen EVP, zu der auch CDU/CSU gehören. Zudem waren verschiedene konservative Abgeordnete aus ganz Europa anwesend.

Organisator gilt als Brückenbauer

Organisiert wurde das Treffen vom französischen Imam Hassen Chalghoumi (54), der als Brückenbauer zwischen den Religionen gilt und Terror klar verurteilt. Gegenüber der "Jüdischen Allgemeinen" bezeichnete Remmo ihn als seinen "Freund", der ihn eingeladen habe. Die beiden kennen sich offenbar gut, da Remmo bereits einmal neben ihm auf dem Podium einer Diskussionsveranstaltung saß. Neben Dutzenden muslimischen waren auch christliche und viele jüdische Vertreter unter den Teilnehmern. Remmo hörte interessiert zu, verfolgte die Reden per Simultanübersetzung über Kopfhörer und klatschte mehrfach.

Abkehr von der Linkspartei

Von den Linken, die er noch vor zwei Monaten aktiv unterstützt hatte, hat sich Remmo laut eigenen Angaben gegenüber BILD inzwischen abgewendet. Er sei enttäuscht, dass die Partei nicht zu ihm stehe, obwohl er viel Wahlwerbung für sie gemacht habe. Politisch vertritt er bei Themen wie Islamismus, Terrorismus und Israel offenbar andere Positionen als große Teile der Linkspartei und denkt sogar über die Gründung einer eigenen politischen Bewegung nach.

Gegenüber der deutschen Bild erklärte Remmo erst vor Kurzem, die Hamas sei schuld am Gaza-Krieg und nicht Israel: "Natürlich hat die Hamas unschuldige Menschen getötet. Und leider sind auch unschuldige Menschen durch die Fehler der Hamas in Gaza gestorben. Ohne die Taten der Hamas wäre das halt nicht passiert. Das ist die Wahrheit."

Scharfe Kritik an Inszenierung

Ob sich ein Clan-Chef glaubwürdig für politische Werte einsetzen kann, ist fraglich. Familienmitglieder von Remmo wurden unter anderem wegen Raub, Erpressung und Gewalt verurteilt. Zudem werden der Großfamilie spektakuläre Coups wie der Diebstahl der Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum und der Juwelenraub im Grünen Gewölbe in Dresden zugerechnet.