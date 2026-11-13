Parteinachwuchs greift Kanzler Merz frontal an

Dass JU-Chef Johannes Winkel gegen die eigene Parteiführung austeilt, ist bekannt. Doch mit seiner offenen Kritik an der Finanzpolitik der Regierung überraschte er nun sogar Moderator Markus Lanz.

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Als Markus Lanz (57) seinen Gast fragte, ob sich die Finanzpolitik gerade in die falsche Richtung bewege, bejahte das der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion ohne Zögern. Lanz lehnte sich überrascht zurück und sagte nur: "Wow." Der Kurs gehe laut dem 35-Jährigen "seit vielen Jahren in die falsche Richtung". Der Moderator erinnerte seinen Gast: "Sie stellen ja den Kanzler!" Doch Winkel nahm keines seiner Worte zurück und stellte klar, dass sich seine Kritik nicht nur gegen den Koalitionspartner SPD richte, sondern gegen die gesamte Bundesregierung.

Kritik an ausufernden Verteidigungsausgaben

Bezüglich der Verteidigungsausgaben bemängelte der Politiker: "Dadurch, dass wir die Verteidigungsausgaben völlig von der Schuldenbremse entkoppelt haben, geben wir einfach Geld ohne Ende aus." Man sei von einem Extrem in das völlig andere Extrem gesprungen und es gebe laut Winkel "gar keine Grenze mehr". Seine klare Forderung ist, dass die Schuldenbremse auch für die Verteidigungsausgaben wieder gelten müsse.

Lanz hakt bei Winkel nach

Der Moderator wollte es genauer wissen und fragte: "Ist das eigentlich unseriös, was da gerade läuft?" Nach anfänglichem Ausweichen gab der JU-Chef zu: "Es ist einfach auf Dauer nicht tragfähig." Auf die erneute Frage, ob es unseriös sei, antwortete Winkel genervt: "Das ist Ihre Formulierung. Ich bleibe bei nicht tragfähig." Als Lanz nicht lockerließ, entgegnete er: "Drehen Sie es, wie Sie es möchten. Es ist nicht tragfähig."

Kanzler Merz im Fokus

Besonders heikel wurde es, als es um den Kanzler ging. Auf die Frage, ob Friedrich Merz die Bedenken teile, sagte Winkel zunächst, er sei sich "ziemlich sicher, dass er sich dieser Dinge bewusst ist". Lanz bohrte weiter nach: "Sieht er es so oder sieht er es nicht so?" Winkel flüchtete sich in die Aussage: "Ich bin jetzt heute nicht als Pressesprecher von Friedrich Merz eingeladen."

Schließlich gab der JU-Chef dann aber trotzdem eine Antwort: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es sieht, dass wir es auf Dauer mit dieser Finanzplanung nicht hinbekommen". Diese Kritik habe er Merz auch "genauso" mitgeteilt. Aus dem Gespräch mit dem Kanzler wolle er zwar nicht berichten, sei sich aber sicher, dass Merz die beiden großen Linien bei den Sozial- und Verteidigungsausgaben "ähnlich sieht wie ich".