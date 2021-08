19-jähriger Fußballer stirbt bei Flucht vor Taliban

Einer der Menschen, die am Montag auf tragische Weise aus einem von Kabul abfliegenden US-Militärflugzeug C-17 abgestürzt sind, war ein junger afghanischer Fußballspieler.

Zaki Anwari, ein junger Fußballer, starb am Montag nach einem Sturz aus einem US-Militärflugzeug, teilte eine Facebook-Seite der afghanischen Fußballnationalmannschaft am 18. August 2021 mit. Die Nachricht wurde am nächsten Tag von der Sportdirektion bestätigt.

Anwari war einer von Tausenden Afghanen, die am Montag, einen Tag nach der Einnahme der afghanischen Hauptstadt durch die Taliban, zum internationalen Flughafen Hamid Karzai strömten, in der Hoffnung, in ein Flugzeug aus dem Land zu steigen. Berichten zufolge stieg er in eine C-17-Maschine, die Kabul verlassen wollte.



"Anwari gehörte zu den Hunderten junger Afghanen, die das Land verlassen wollten, und starb bei einem Unfall, der aus einem amerikanischen Militärflugzeug stürzte", heißt es in diesem Beitrag der afghanischen Generaldirektion für Sport.



Ein am 16. August veröffentlichtes Video zeigt Menschen, die auf der Fahrwerksklappe eines zum Start rollenden Flugzeugs sitzen, während Menschen neben dem Flugzeug laufen. Mehrere am Montag im Umlauf befindliche Videos zeigten Menschen, die aus einem C-17-Flugzeug stürzten, das vom Flughafen Kabul gestartet war. Später hieß es in lokalen Berichten, dass an Orten östlich des Flughafens mehrere Leichen gefunden worden seien.