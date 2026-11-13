oe24
TV
E-Paper
Immo

Brand-Anschlag

Auto von NIUS-Chef Reichelt abgefackelt

Online Redaktion
von
Ein Reporter steht mit Mikrofon vor einem ausgebrannten Auto auf einer abgesperrten Straße.
© Screenshot/X
Das Familienauto von Julian Reichelt, Chefredakteur des Nachrichtenportals NIUS, ist in Berlin vollständig ausgebrannt.
OE24 auf Google bevorzugen

Unbekannte Täter setzten den Wagen in der Nacht auf Freitag in Berlin in Brand. Reichelt geht von einem gezielten Anschlag aus und sieht darin einen Einschüchterungsversuch gegen seine journalistische Arbeit. Die Polizei hatte zunächst noch keinen Tatverdächtigen präsentiert.

Auch interessant

Assinger zu Promi-Millionenshow-Ende? "Abwarten!"

Black Friday: Tommy Hilfiger Sweatshirts 54% günstiger!

"Wetten, dass..?": SIE moderiert die Außen-Wette

Der Brand brach gegen 3 Uhr morgens aus. Ein Nachbar informierte Reichelt per WhatsApp und fragte ihn, ob er ein anderes Auto benötige. Als der Journalist aus dem Fenster blickte, entdeckte er seinen brennenden Wagen. "Wenn man so aufwacht, ist man einfach unter Schock", schilderte er später in der Morgensendung NIUS Live.

Reichelt vermutet gezielten Angriff

Für den NIUS-Chef steht fest, dass es sich nicht um einen Zufall handelt. "Es ist vollkommen klar, dass dies ein gezielter Anschlag war", erklärte er. Die Täter hätten wissen müssen, welches Fahrzeug ihm gehört und wo es regelmäßig abgestellt wird. Nach seiner Darstellung wurde vermutlich Brandbeschleuniger an einem Reifen eingesetzt. Er sprach von einem "Einschüchterungsversuch gegen neue freie Medien".

Während der Löscharbeiten kam es zu einem weiteren Zwischenfall: Ein Feuerwehrmann wurde von einem vorbeifahrenden Auto angefahren und leicht verletzt. Der Lenker flüchtete zunächst, konnte später aber gestellt werden. Ein Zusammenhang mit dem Brand ist bislang nicht bekannt.

Politische Vorwürfe nach dem Anschlag

Reichelt vermutete einen linksextremen Hintergrund, Belege für ein politisches Tatmotiv lagen zunächst allerdings nicht vor. Auch die von ihm erhobenen Vorwürfe gegen politische Akteure sind bislang nicht belegt. Die Ermittlungen zur Brandursache und zu den Verantwortlichen laufen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Batterien in Muffins: 16 Kinder landen im Spital

Irans Außenminister Zarif verkündet Rücktritt

Erdogan sagt Feier für neuen Palast ab

Tränengas für hungrige Erdbebenopfer

Cyberangriff auf Ukraine-Drohnen: Bundeswehr zieht sie ab

RTL streicht 500 Jobs: Jetzt zittern Sky-Sport-Moderatoren

Haushalt steht: Deutschland macht 200 Milliarden Schulden

Kim droht Trump mit "erbarmungslosem" Angriff

Auto von Julian Reichelt abgefackelt

Pistenarbeiter auf der Strecke verletzt