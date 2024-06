Diese Lebensmittel kurbeln die Fettverbrennung an

Abnehmen ohne Ernährungs-Einschränkungen? Diese Lebensmittel machen es möglich!

Bestimmte Lebensmittel können deinem Körper dabei helfen, Fett effizienter zu verbrennen den Stoffwechsel anzukurbeln. Damit kannst du gut essen, bist schön satt und nimmst trotzdem ab. Und das ganz easy!

1. Grüner Tee

Grüner Tee ist reich an Antioxidantien, insbesondere an Catechinen, die den Stoffwechsel anregen und die Fettverbrennung fördern. Eine Tasse grüner Tee am Morgen oder als Nachmittagsgetränk steigert den Energieverbrauch des Körpers und hilft beim Abnehmen.

2. Chili und scharfe Paprika

Capsaicin, der Wirkstoff in Chilischoten und scharfen Paprika, heizt dem Stoffwechsel so richtig ein und erhöht die Fettverbrennung. Es sorgt für eine vorübergehende Steigerung der Körpertemperatur, wodurch mehr Kalorien verbrannt werden. Ein scharfer Kick im Essen kann also nicht nur den Geschmack verbessern, sondern auch die Fettverbrennung fördern.

3. Ingwer

Ingwer hat thermogene Eigenschaften, was bedeutet, dass er die Körpertemperatur, - wie das Capsaicin in Chilis und scharfen Paprikas - leicht erhöht und somit den Stoffwechsel anregt. Reiben Sie frischen Ingwer in Ihren Tee oder geben ihn in verschiedene Gerichte hinein, um die Fettverbrennung anzukurbeln.

4. Grünes Blattgemüse

Spinat, Grünkohl und andere grüne Blattgemüse sind reich an Ballaststoffen und haben eine geringe Kaloriendichte. Sie sind jedoch nicht nur reich an Nährstoffen, sondern unterstützen auch die Verdauung und helfen dem Körper, Fett effizienter zu verbrennen. Ein grüner Smoothie oder ein Salat bieten easy Möglichkeiten, mehr grünes Blattgemüse in die Ernährung zu integrieren.

5. Nüsse und Samen

Mandeln, Walnüsse, Chiasamen und Leinsamen sind reich an gesunden Fetten, Proteinen und Ballaststoffen. Diese Nährstoffe können das Sättigungsgefühl erhöhen und regen den Stoffwechsel an. Eine Handvoll Nüsse als Salattopping, oder Samen im Frühstücksporridge heizen die Fettverbrennung ein.

6. Beeren

Beeren wie Blaubeeren, Himbeeren und Erdbeeren sind reich an Antioxidantien und Ballaststoffen. Sie helfen nicht nur dabei, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten, sondern fördern auch den Fettabbau. Beeren sind eine gute Ergänzung im Frühstücksgranola oder griechischem Joghurt. Außerdem können wir Beeren jederzeit Essen. Im Gegensatz zu jedem restlichen Obst, das am Abend eher zunehmen lässt, da es mehr Zucker enthält, lassen Beeren den Blutzuckerspiegel nicht zu stark ansteigen und sind auch ein wunderbarer Sweet Treat am Abend.

7. Fisch

Fettreiche Fische wie Lachs, Makrele und Thunfisch enthalten Omega-3-Fettsäuren. Diese kurbeln nicht nur den Stoffwechsel an, sondern haben auch entzündungshemmende Eigenschaften. Achten Sie darauf, regelmäßig Fisch in Mahlzeiten einzubauen, um dem Körper etwas Gutes zu tun und dem Fett für immer Goodbye zu sagen.

8. Zimt

Zimt hilft dabei, den Blutzuckerspiegel zu regulieren und somit die Insulinempfindlichkeit zu verbessern. Ein stabiler Blutzuckerspiegel ist das A&O um Heißhungerattacken vorzubeugen und die Fettverbrennung zu fördern. Fügen Sie Zimt zu Ihrem Kaffee, Tee oder Porridge hinzu, und lassen den Zimt seine (köstliche) Wirkung entfalten.

9. Apfelessig

Apfelessig beschleunigt den Stoffwechsel und zügelt außerdem den Appetit. Ein kleiner Apfelessig Shot vor den Mahlzeiten unterstützt die Fettverbrennung und auch die Verdauung. Außerdem hilft Apfelessig auch, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Ein Wundermittel!

10. Wasser

Damit der Stoffwechsel optimal funktionieren kann, trinken Sie ausreichend Wasser über den Tag verteilt. Wasser hilft dem Körper, Nährstoffe effizient zu transportieren und sich von Abfallprodukten zu verabschieden. Trinken Sie mindestens 2 – am besten 3 Liter Wasser pro Tag, um hydriert zu bleiben. Vor allem im Sommer!

Um den Stoffwechsel ankurbeln, sollten Sie unbedingt darauf achten, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Daher versuchen Sie, auf Zwischenmahlzeiten zu verzichten. Neben einer ausgewogenen, gesunden Ernährung ist auch ausreichend Schlaf (mindestens 7 Stunden pro Nacht) wichtig, damit sich der Körper ausreichend erholen kann. Dann werden Sie merken, wie die Kilos purzeln und Sie sich Tag für Tag leichter fühlen. Und das ganz easy.

Mehr zu diesem Thema auf der Webseite unserer Kolumnistin Ursula Vybiral, www.easyeating.at