Gesund durch den Sommer: Darauf müssen wir jetzt achten

Mediterrane Diät: Diese Lebensmittel dürfen nicht fehlen So gut wie jeder, der sich mit Ernährung auseinandersetzt, hat schon einmal von der mediterranen Diät gehört. Sie zählt nämlich nicht umsonst zu den gesündesten Essensweisen, die es gibt. Aber – was ist jetzt die mediterrane Diät und was isst man und was isst man nicht?